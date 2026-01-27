Joseph Blatter respaldó la propuesta de boicotear el Mundial 2026 + Seguir en









El expresidente de la FIFA cuestionó que la Copa del Mundo se lleve a cabo en Estados Unidos en medio de una escalada de tensión por el avance anti migratorio.

Joseph Blatter cuestionó que el Mundial 2026 se juegue en Estados Unidos.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, apoyó la propuesta de boicotear el Mundial 2026 por la coyuntura en Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo, que actualmente atraviesa una fuerte crisis interna por la avanzada del gobierno de Donald Trump contra inmigrantes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El titular de la FIFA entre 1998 y 2015 suscribió a los dichos de Mark Pieth, abogado suizo experto en anticorrupción y expresidente del Comité Independiente de Gobernanza de la FIFA, quien advirtió que no estaban garantizadas las garantías para los fanáticos que viajen a Estados Unidos durante la Copa del Mundo.

Al respecto, Pieth señaló: "Si tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡aléjense de Estados Unidos! En cualquier caso, lo verán mejor por televisión", consideró el letrado.

Blatter citó al abogado en su cuenta de X y se sumó a su postura. "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial"

Crecen los cuestionamientos al Mundial en Estados Unidos La escalada de la tensión en Estados Unidos tras los dos asesinatos a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas -Renée Good a principios de mes y Alex Pretti este fin de semana- en el estado de Minnesota despertaron un malestar generalizado en todo el país, con protestas masivas contra el accionar de las fuerzas anti migratorias. Este contexto generó serios cuestionamientos a la realización del Mundial de fútbol en junio de este año.

Además del contexto interno, el gobierno de Trump sumó un gran rechazo internacional a partir de las amenazas contra Groenlandia y la incursión militar a Venezuela. El malestar es compartido por otras figuras del deporte, como Oke Göttlich, vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, quien declaró al diario Hamburger Morgenpost que llegó el momento de considerar "seriamente" un boicot al evento. En paralelo, Estados Unidos también anunció recientemente que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia y Uruguay, en el marco de un endurecimiento de la política migratoria.