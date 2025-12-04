El rincón escondido de Buenos Aires que combina naturaleza con una increíble reserva histórica

Un destino ideal para quienes buscan naturaleza e historia en un mismo lugar.

Entre paisajes verdes y fósiles únicos, este rincón de Buenos Aires impulsa un turismo que mezcla aventura, conocimiento y tranquilidad a pocos kilómetros de la ciudad.

Explorar Buenos Aires desde otra perspectiva se vuelve una tendencia entre quienes buscan experiencias al aire libre. El impulso del turismo rural acerca propuestas que permiten desconectar, caminar sin apuro y descubrir espacios donde la historia y la naturaleza se cruzan en un mismo recorrido. Estos rincones ofrecen calma sin dejar de sorprender.

En ese escenario aparece Marcos Paz, una localidad que mezcla tradición, aventura y un legado paleontológico único en la región. Su patrimonio natural y cultural la convierte en una parada imperdible para escapadas de fin de semana.

Marcos Paz está situado a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires , en dirección oeste. Este acceso sencillo lo convierte en un destino ideal para familias y viajeros que buscan una salida corta sin grandes traslados.

Marcos Paz se consolida como una propuesta distinta dentro de Buenos Aires, donde el turismo combina reservas históricas, espacios verdes y un ritmo sereno para desconectar.

La localidad combina la esencia de pueblo con áreas naturales amplias. Sus calles tranquilas, su entorno verde y su historia ferroviaria crean un clima perfecto para quienes buscan un ritmo más sereno.

Uno de sus grandes atractivos es la presencia de reservas ecológicas y paleontológicas . Allí se preservan restos de fauna prehistórica que demuestran la riqueza ancestral de este rincón bonaerense. Más de 900 fósiles fueron hallados en la zona, según registros expuestos en la Reserva Paleontológica local.

El casco urbano invita a caminar entre edificios históricos, plazas arboladas y espacios culturales. Sus museos, ferias y celebraciones temáticas ofrecen una mirada profunda sobre la identidad del pueblo.

Para los amantes de la gastronomía, Marcos Paz es conocida como la Capital Nacional del Jamón Crudo, con festivales y eventos que reúnen a miles de visitantes cada año. Esta tradición posiciona a la ciudad como un punto fuerte dentro del turismo gastronómico.

Los entornos naturales también permiten realizar caminatas, paseos en bicicleta y actividades recreativas. La Reserva El Durazno y otros espacios verdes ofrecen aire puro y un contacto directo con la naturaleza.

Cómo ir hasta Marcos Paz

Desde CABA se accede por Autopista 25 de Mayo, continuando por la Autopista Perito Moreno y luego por el Acceso Oeste. A la altura del kilómetro 60 se debe tomar la salida hacia la Ruta Provincial 6.

Otra opción es viajar en transporte público. Existen servicios de tren y micros que conectan la Ciudad de Buenos Aires con Marcos Paz, brindando una alternativa cómoda para quienes prefieren no manejar.