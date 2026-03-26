Ni Bariloche ni Cataratas: el lugar más elegido de Argentina para un fin de semana largo entre la naturaleza + Seguir en









Este lugar consigue conectar al turismo con la naturaleza, en especial con las actividades que tiene para ofrecerle a sus visitantes.

Cada vez más personas eligen este sitio, ya que presenta varias alternativas para el turismo. Turismo de Mendoza

Para un fin de semana largo, la mayoría de la gente viaja a los destinos de siempre, como Bariloche o las Cataratas del Iguazú. Sin embargo, el turismo nacional tiene lugares espectaculares para quienes buscan esquivar los amontonamientos. Existe un rincón oculto en la cordillera que rompe con todos los moldes.

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Este sitio se convirtió en la opción ideal para desconectarse del estrés y de los ruidos de todos los días. Estar en el medio de la naturaleza y ver sus montañas se convierte en una propuesta irresistible para los que disfrutan estar al aire libre. Detrás de este destino poco conocido, hay una ubicación exacta que ayuda a entender por qué cada vez más gente quiere ir a visitarlo.

Laguna del Diamante Info Este Info del Este Dónde se ubica la Reserva Natural Laguna del Diamante La Reserva Natural Laguna del Diamante se encuentra en la provincia de Mendoza, más específicamente en el departamento de San Carlos. Este majestuoso destino está situado a unos 220 kilómetros al suroeste de la capital provincial, en el medio de un paisaje de montaña que queda bien lejos del movimiento de la ciudad.

Su ubicación exacta está a unos 3.250 metros sobre el nivel del mar, en un terreno que se formó por la actividad de los volcanes. Todo este lugar está dominado por la figura del volcán Maipo, que mide más de 5.300 metros de altura y se refleja en el agua, armando una de las imágenes más impactantes de toda la región.

Dónde se ubica la Reserva Natural Laguna del Diamante Dentro del predio se pueden realizar diversas actividades, como senderismo por los caminos que rodean el agua, ciclismo de montaña y el ascenso al cráter del volcán Maipo para los andinistas. A esto se suma la pesca deportiva de truchas arcoíris, marrones y fontinalis, una práctica muy buscada por los pescadores que llegan hasta la alta montaña.

El lugar también es un punto central para los safaris fotográficos y el avistaje de fauna. Entre las especies de animales que habitan la zona se destacan las grandes manadas de guanacos, zorros colorados, ratones de alta montaña y una inmensa variedad de aves que incluye cóndores, águilas mora, jilgueros y cauquenes silvestres. En cuanto a la gastronomía y los servicios, la reserva no cuenta con restaurantes, paradores ni proveedurías para comprar alimentos o agua potable. Las instalaciones se limitan a baños públicos y sectores delimitados con fogones para quienes deciden pasar el día o acampar durante la noche bajo el cielo estrellado. Embed - Recorrido por la Reserva Laguna del Diamante - Aire Nacional Cómo ir hasta la Reserva Natural Laguna del Diamante Saliendo desde la ciudad de Mendoza o desde la localidad de Pareditas, el trayecto principal se realiza a través de la Ruta Nacional 40. Al llegar a la zona del departamento de San Carlos, es necesario tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 98 para avanzar en dirección oeste hacia la cordillera. Ese tramo final hacia la laguna consta de más de 60 kilómetros de un camino de tierra y ripio en alta montaña. La ruta presenta un ascenso constante con pronunciados desniveles y escoriales volcánicos, permaneciendo abierta al paso de vehículos únicamente durante los meses de verano debido a la extrema acumulación de nieve.

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