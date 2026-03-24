El rincón poco visitado de Argentina que te deslumbra con sus impresionantes paisajes

Con una calma difícil de encontrar en otros rincones del país, este sitio consigue destacarse con su entorno natural a sus visitantes.

Este sitio, ubicado al norte del país, no es de los más populares pero sorprende por su imponente entorno natural.

Argentina destaca por sus rincones capaces de enamorar a cualquiera de sus visitantes, así sea o no una de las principales opciones del turismo para convertirse en su destino ideal para las vacaciones. Pero no siempre importa si es el sitio más concurrido o no, ya que hay varios lugares que resaltan sin ser los más populares.

Este en particular consigue dejar encantados a quienes se aventuren a conocerlo. A su ya característica tranquilidad se suma su entorno natural y lo transforma en una variable que le ofrece muchas actividades para los turistas.

Juan Bautista Alberdi pertenece al denominado Circuito Sur de la provincia de Tucumán. Esta localidad se encuentra a unos 110 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán , la capital provincial.

Además, este destino funciona como el punto de acceso principal para llegar al famoso embalse Escaba . Este gran dique está situado a solo 22 kilómetros al oeste del centro de la ciudad y se llega directamente a través de un camino de tierra.

La atracción principal de la zona es el dique Escaba , un enorme lago artificial contenido por un muro de 100 metros de altura. En este sector, los visitantes pueden realizar pesca deportiva de pejerrey, practicar windsurf, remar en kayak o simplemente nadar . A orillas de la represa funciona una hostería que ofrece alojamiento y cuenta con vistas directas al agua, ideal para quienes buscan pasar el fin de semana entero en el lugar.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes para quienes visitan la región. Tanto en la ciudad como en los paradores cercanos, se pueden encontrar restaurantes que sirven platos típicos del norte argentino. Los turistas tienen la posibilidad de comer las clásicas empanadas tucumanas cortadas a cuchillo, tamales, humitas en chala y distintos cortes de carne asada, opciones ideales para reponer energías después de una jornada al aire libre.

En cuanto a las actividades terrestres, el camino de 25 kilómetros que conecta la ciudad con el dique es muy utilizado para hacer mountain bike y trekking debido a sus subidas y bajadas. En la zona de Escaba también se puede visitar la gruta de la Virgen del Valle y un sector conocido como El 25, que tiene un dique más chico. Además, al caer la tarde, en la estructura de la represa principal se puede observar la salida de una de las colonias de murciélagos más grandes de la región.

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Cómo ir hasta Juan Bautista Alberdi

Para llegar en vehículo particular desde San Miguel de Tucumán, hay que salir de la capital y tomar la Ruta Nacional 38 en dirección sur. El trayecto completo consta de 110 kilómetros por un camino cien por ciento asfaltado. Durante el viaje se atraviesan localidades intermedias como Famaillá, Monteros, Concepción y Aguilares. Finalmente, el empalme para ingresar a la ciudad se encuentra a la altura del kilómetro 711 de esta misma ruta, en un recorrido que dura aproximadamente una hora y cuarto al volante.

Quienes prefieran viajar en transporte público deben dirigirse directamente a la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán. Desde allí salen colectivos regulares de corta y media distancia que hacen el recorrido por el interior de la provincia y llegan a la terminal de Juan Bautista Alberdi.