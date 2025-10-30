El rincón de San Luis que no es tan conocido y vale la pena visitarlo antes de que termine el año







No es de las primeras opciones para el turismo, pero este mágico sitio ha dejado encantado a quienes lo visitan.

El pueblo de San Luís que puede sorprenderte con su encanto. Alatur

Muchas veces, para el turismo, los lugares más concurridos suelen tener un gran encanto, pero a la vez miles de problemas. La gran cantidad de gente que se aglomera en estos destinos puede generar molestias. Por esto, aún hay sitios no tan conocidos que tienen lo suyo y vienen acompañados de una paz que da no tener tanta concurrencia.

San Luis es de por sí una provincia que lejos está de tener la popularidad de otras, pero que a la vez atrae cada vez más al público debido a la calma que la acompaña. En ese contexto está Nogolí, uno de los lugares más maravillosos que se pueden encontrar en el país.

Nogolí Facebook Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis Este lugar ubicado en San Luis deja encantado a sus visitantes. Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis Dónde se ubica Nogolí Nogolí está ubicado al norte de la provincia de San Luis, dentro del departamento de Belgrano, a unos 50 kilómetros de la capital provincial. El pueblo se encuentra al pie de las sierras, rodeado de vegetación autóctona y cursos de agua que descienden de los cerros, formando paisajes de gran belleza.

Cerca del centro urbano se encuentra el Dique Nogolí, una obra que regula el caudal del río homónimo y genera un espejo de agua que se convirtió en uno de los principales atractivos de la zona por su entorno y su vista panorámica.

Qué se puede hacer en Nogolí Nogolí ofrece una amplia variedad de actividades para quienes disfrutan de la naturaleza y el aire libre. El Dique Nogolí es ideal para practicar pesca deportiva, paseos en kayak o simplemente descansar a la orilla del agua. También es un punto de encuentro para realizar picnics o caminatas por los alrededores.

Además, hay senderos que conducen a miradores naturales y pequeños arroyos donde se puede disfrutar de baños en aguas claras durante el verano. Los visitantes suelen recorrer los caminos rurales que conectan con otras localidades serranas como Villa de la Quebrada y El Trapiche. En materia gastronómica, el pueblo conserva la tradición de la cocina puntana con platos caseros que incluyen empanadas de carne cortada a cuchillo, chivito al asador y dulces elaborados con frutas de la zona. Los restaurantes y casas de campo ofrecen menús sencillos pero abundantes, preparados con productos locales. Cómo ir hasta Nogolí Desde la ciudad de San Luis se puede llegar a Nogolí en menos de una hora. El recorrido se hace por la Ruta Nacional 146 hasta la intersección con la Ruta Provincial 3, que conduce directamente al pueblo. El camino está completamente asfaltado y ofrece vistas serranas durante gran parte del trayecto. También hay servicios de transporte interurbano que salen desde la terminal de San Luis y llegan varias veces al día, lo que facilita el acceso incluso para quienes no viajan en auto.

