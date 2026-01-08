El tesoro escondido de Misiones que no te podés perder en las vacaciones de verano + Seguir en









Este lugar es una de las grandes alternativas que no son visitadas por mucha gente en el norte del país.

Este rincón del norte argentino deja maravillados a sus visitantes. Estrella Herrera

De cara a las vacaciones de verano, Misiones suele ser uno de los principales atractivos para el turismo. Si bien el calor es alto, la provincia cuenta con una gran atracción ideal para refrescarse y, de paso, contemplar uno de los espectáculos naturales más imponentes del planeta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero no es la única gran alternativa con la que cuenta el norte de Argentina, ya que también hay pequeños rincones que no son tan populares y conservan el mismo encanto. Quienes se animan a visitarlos terminan maravillados.

Salto yasy Tripin Este rincón mágico del norte de Argentina deja maravillados a sus visitantes. Tripin Dónde se ubica Salto Yasy Salto Yasy se encuentra en la provincia de Misiones, dentro de la localidad de Puerto Libertad, a unos 25 kilómetros del Parque Nacional Iguazú. Está ubicado sobre el arroyo Yasy, en una zona de selva cerrada que forma parte del área de influencia de la Reserva Natural Puerto Bemberg.

A diferencia de otros atractivos de la región, no cuenta con accesos directos por tierra hasta el salto. Su localización, rodeada de vegetación y cursos de agua, hace que el ingreso esté condicionado por el entorno natural y por el nivel del río en cada época del año.

Qué se puede hacer en Salto Yasy La actividad principal es disfrutar del paisaje y del salto de agua, que cae sobre una pileta natural de aguas claras y frescas. En los días de calor, el lugar invita a bañarse con precaución y a descansar sobre las rocas que rodean la cascada, siempre respetando el entorno.

Además del salto principal, en la zona se pueden observar otros pequeños saltos y cursos de agua que desembocan en el arroyo. El recorrido permite apreciar flora y fauna típica de la selva misionera, con aves, mariposas y sonidos constantes que acompañan toda la visita. La experiencia suele ser guiada y pensada para grupos reducidos, lo que refuerza el carácter íntimo del paseo. No hay infraestructura turística tradicional, por lo que la propuesta apunta a quienes priorizan el contacto directo con la naturaleza por sobre los servicios. Cómo ir hasta Salto Yasy El primer paso es llegar a Puerto Iguazú, la ciudad más cercana con aeropuerto y servicios. Desde allí se debe tomar la Ruta Nacional 12 en dirección sur hasta Puerto Libertad, un trayecto que demanda alrededor de 40 a 45 minutos en auto. Una vez en la zona de la Reserva Natural Puerto Bemberg, el acceso al Salto Yasy se realiza exclusivamente por vía fluvial. El traslado se hace en embarcaciones habilitadas y depende del caudal del río y de las condiciones climáticas. Tras el tramo por agua, se caminan senderos cortos dentro de la selva hasta llegar a la cascada.

Temas Turismo