La playa de Buenos Aires que muy pocas personas conocen y es perfecta para descansar en el mar

Una opción distinta para quienes buscan descansar frente al mar sin las aglomeraciones, disfrutando de naturaleza y la tranquilidad.

La costa atlántica de Buenos Aires suele ser el destino de los argentinos que buscan sol, arena y mar en temporada de verano, con balnearios populares como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell llenos de turistas cada año. Sin embargo, existen playas menos conocidas donde la experiencia junto al mar es más tranquila, silenciosa y conectada con la naturaleza.

Uno de esos destinos poco visitados pero encantadores es un pequeño balneario rústico que ofrece amplias playas y serenidad, ideal para quienes quieren descansar lejos del bullicio de los grandes centros turísticos. Ese lugar es Arenas Verdes , un rincón costero único que vale la pena descubrir este verano.

Arenas Verdes es una localidad costera situada en el sur de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Lobería , y se encuentra aproximadamente 500 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se sitúa a unos 47 km de la ciudad de Lobería y a unos 50 km de la conocida ciudad de Necochea, lo que lo coloca cerca de puntos de referencia más populares pero manteniendo su carácter tranquilo y poco concurrido.

En Arenas Verdes, los visitantes pueden disfrutar de playas amplias y limpias donde el agua tranquila invita al descanso y al baño sin las multitudes típicas de otros balnearios. Además de relajarse frente al mar, es posible practicar deportes náuticos como surf, kayak o stand-up paddle , y actividades como pesca deportiva en un entorno natural.

El entorno también ofrece opciones para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza: caminatas por el bosque costero de pinos y médanos, contemplar los atardeceres sobre la playa, o simplemente pasear a lo largo de la costa tranquila. Para completar la experiencia, hay pequeños restaurantes y paradores donde se puede degustar gastronomía local frente al mar, así como lugares para acampar o alojarse en cabañas y complejos frente a la arena.

Cómo ir hasta Arenas Verdes

La forma más directa de llegar a Arenas Verdes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es en auto particular tomando inicialmente la Autopista y Ruta Nacional 2 hacia el sur, en dirección a Mar del Plata. Hay que continuar por la Ruta Provincial 28 o bien seguir hacia el sur y tomar la Ruta Provincial 88 hacia Necochea y luego el desvío que conduce directamente al balneario.

El trayecto completo en auto desde CABA hasta Arenas Verdes suele tomar alrededor de cinco horas, dependiendo del tráfico y las condiciones de la ruta, con un tramo final de caminos rurales que atraviesan campos antes de llegar al mar.