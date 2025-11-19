No te quedes quieto: el deporte que tenés que practicar si tenés más de 55 años + Seguir en









Las opciones para hacer ejercicios de manera regular son muchas, y algunas son divertidas y competitivas.

Conforme avanza la edad, es importante hacer ejercicios de forma regular. Imagen: Freepik

Mantener una rutina de ejercicios es esencial para el bienestar general a cualquier edad, pero se vuelve aún más crucial a partir de los 55 años. La actividad física regular no solo ayuda a conservar la fuerza y la movilidad, sino que también es una poderosa herramienta para el cuidado de la salud cardiovascular y el manejo del peso corporal.

Más allá de los beneficios físicos, el ejercicio juega un papel clave en la salud mental. Contribuye a reducir los niveles de estrés, mejora el estado de ánimo y agudiza las funciones cognitivas. Elegir el deporte adecuado en esta etapa de la vida puede significar una gran diferencia en la calidad y la expectativa de vida.

Tenis El mejor ejercicio para los mayores de 55 años. Imagen: Freepik Tenis: el mejor entrenamiento para mayores de 55 años Según estudios y análisis de impacto en la salud, el tenis emerge como una de las mejores opciones deportivas para personas mayores de 55 años, superando incluso a actividades tradicionalmente recomendadas como correr o nadar.

El tenis ofrece una combinación de beneficios que son particularmente valiosos en esta etapa: aumento de la esperanza de vida, refuerzo de las defensas, salud cardiovascular y muscular y habilidades cognitivas entre otros.

Los beneficios del deporte en adultos mayores Entre los múltiples beneficios que brinda el tenis, podemos destacar:

Mayor longevidad y autonomía: El ejercicio ayuda a aumentar la esperanza de vida y, lo más importante, a mantener la autonomía funcional , permitiendo a los adultos mayores realizar sus actividades diarias sin depender de terceros.

Prevención de enfermedades: Mantiene un buen estado cardiovascular y contribuye a la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas.

Mejora de la movilidad y el equilibrio: El entrenamiento de la fuerza y el equilibrio es crucial para reducir el riesgo de caídas y fracturas , que son una de las principales causas de morbilidad en adultos mayores.

Salud mental: La actividad física regular es un excelente antidepresivo natural, ayuda a combatir la soledad, reduce el estrés y mejora la calidad del sueño.

