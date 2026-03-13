El último viernes 13 de marzo fue en 2020, "el último día de normalidad"

Dos días antes, la Organización Mundial de la Salud había declarado crisis sanitaria global por la expansión del COVID-19.

El 19 de marzo de 2020 el Gobierno nacional anunció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Hay fechas que, con el paso del tiempo, quedan grabadas la memoria y el 13 de marzo de 2020 fue una de ellas en Argentina .

Ese día, mientras el COVID-19 avanzaba en distintas partes del mundo y comenzaban a conocerse los primeros casos en el país, la vida cotidiana todavía seguía su curso : la gente iba a trabajar, las escuelas estaban abiertas y los bares, comercios y espacios públicos funcionaban como siempre.

Sin embargo, esa "normalidad" estaba a punto de desaparecer . En las jornadas siguientes se acelerarían las decisiones sanitarias y políticas, y el Gobierno nacional anunciaría el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio , una medida inédita que paralizó la rutina de millones de personas.

La coincidencia del calendario volvió a llamar la atención en 2026, cuando nuevamente un 13 de marzo cayó viernes . A continuación, conocé los detalles.

El 13 de marzo de 2020 fue un día de transición. La pandemia de COVID-19 ya era una preocupación mundial (la Organización Mundial de la Salud la había declarado oficialmente el 11 de marzo), pero en Argentina la magnitud de la crisis todavía no se percibía del todo en la vida diaria.

El país había confirmado su primer caso de coronavirus el 3 de marzo, cuando un hombre de 43 años que había regresado de Europa dio positivo. En los días siguientes comenzaron a detectarse más contagios, algunos de ellos vinculados a viajes al exterior y otros que empezaban a mostrar indicios de transmisión local.

covid El 3 de marzo 2020 se registró el primer caso argentino. Gentileza: Archivo Clarín

Durante aquel viernes, el Gobierno nacional anunció una serie de primeras medidas preventivas. Se ampliaron restricciones a vuelos provenientes de zonas consideradas de riesgo, se empezaron a cancelar espectáculos masivos y varias jurisdicciones evaluaban suspender las clases presenciales.

También se reforzaron recomendaciones sanitarias como el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y el aislamiento de personas que presentaran síntomas compatibles con el virus.

CORONAVIRUS NA

El anuncio de la cuarentena total en Argentina

Seis días después de aquel viernes, el escenario cambió por completo. El 19 de marzo de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández anunció por cadena nacional la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, una medida para frenar la propagación del coronavirus.

El Decreto 297/2020, publicado en el Boletín Oficial, estableció que todas las personas debían permanecer en sus hogares desde las 00:00 del 20 de marzo, salvo quienes trabajaran en actividades consideradas esenciales, como personal de salud, fuerzas de seguridad, trabajadores de servicios públicos, supermercados, farmacias o transporte de alimentos.

La decisión se tomó en un contexto de creciente preocupación internacional. Para ese momento, el virus ya se había expandido a más de 158 países y la experiencia de Europa mostraba un rápido aumento de contagios y muertes.

En Argentina, el número de casos confirmados todavía era relativamente bajo. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud (brindados con fecha 18 de marzo de 2020), se contabilizaron 97 personas infectadas en 11 jurisdicciones y 3 de ellas habían fallecido.

anuncio pandemia Gentileza: Archivo Clarín

Sin embargo, el Gobierno optó por aplicar una medida preventiva para evitar un colapso del sistema sanitario. Las imágenes de los días siguientes quedaron grabadas como uno de los momentos más impactantes de la pandemia. Las grandes ciudades estaban prácticamente vacías, las avenidas sin tránsito, los comercios cerrados y estaciones de tren desiertas.

La cuarentena inicial estaba prevista hasta el 31 de marzo inclusive, aunque con el tiempo se extendió en diferentes fases. Durante meses se aplicaron restricciones a la circulación, suspensión de actividades presenciales y limitaciones a reuniones sociales.

pandemia Gentileza: Archivo Clarín

Por qué se considera al viernes 13 una fecha de mala suerte

Desde hace siglos, el viernes 13 tiene una fuerte carga simbólica en la cultura popular. En muchos países occidentales esta fecha está vinculada con la mala suerte y con la idea de que pueden ocurrir eventos desafortunados.

La superstición surge de la combinación de dos elementos que, por separado, ya tenían connotaciones negativas. Por un lado, el número 13 fue considerado durante mucho tiempo uno "irregular" porque rompe la estructura del 12, presente en muchos sistemas tradicionales: los 12 meses del año, los 12 signos del zodíaco o las 12 horas del reloj.

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Por otro lado, el viernes también adquirió un significado especial dentro de la tradición cristiana, ya que se asocia con el día de la crucifixión de Jesús.

Algunas teorías históricas también lo relacionan con hechos concretos. Uno de los más citados ocurrió el 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la persecución y arresto masivo de los Caballeros Templarios, un episodio que marcó el inicio de una violenta represión contra la orden.

Las películas, los libros y los relatos populares terminaron por reforzar esta idea. El cine de terror, como la saga "Friday the 13th", y las historias sobre fenómenos paranormales contribuyeron a consolidar su fama.