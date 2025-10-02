Vivir 1.000 años será posible en este siglo, según los especialistas

Durante la II Cumbre Internacional de Longevidad, realizada en Madrid se debatió sobre la posibilidad de vivir hasta mil años en buen estado de salud y la posibilidad de curar enfermedades como el cáncer o el alzhéimer.

A principios de septiembre, Vladimir Putin y Xi Jinping habían sorprendido al referirse a la posibilidad de que este siglo los seres humanos alcancen los 150 años de vida. Ahora, expertos en longevidad aseguraron que la ciencia ya trabaja en revertir el envejecimiento y que pronto podrían curarse enfermedades como el cáncer o el alzheimer.

Durante la II Cumbre Internacional de Longevidad , realizada en Madrid el 1 de octubre, en el marco del Día Mundial de las Personas de Edad, se debatió sobre la posibilidad de vivir 150 años en buen estado de salud. En el encuentro, médicos y especialistas aseguraron que los avances científicos actuales no solo buscan retrasar el envejecimiento, sino incluso revertirlo.

"El objetivo es tener 150 años y estar jóvenes, porque creemos que el envejecimiento es reversible. Es más, la persona humana que va a vivir 1.000 años ha nacido ya ", explica José Luis Cordeiro, director de la Cumbre Internacional de Longevidad.

Los especialistas aseguran que pronto podrían curarse enfermedades como el cáncer o el alzhéimer.

Por su parte, el doctor Mehmood Khan , director de la Fundación Hevolution dijo: "Llevamos mucho tiempo investigando y cuando preguntamos a la gente qué quiere, si vivir más saludablemente o vivir más, lo que nos dicen es que quieren seguir siendo funcionales, independientes y pudiendo tomar sus propias decisiones.”

Entre otras de las predicciones más ambiciosas se habló de la posibilidad de curar todos los tipos de cáncer en los próximos diez años y de controlar enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson. "Hace treinta años había muchos tipos de cáncer sin cura, hoy son curables", asegura el doctor Khan. Y Cordeiro va incluso más lejos: "En 10 años yo creo que vamos a curar todos los cánceres. Todo gracias a los avances increíbles de la ciencia. Y habrá enfermedades como el párkinson o el alzhéimer que serán más controlables".

Mil años de vida: el objetivo de los expertos

Los especialistas ponen como horizonte el año 2045, fecha en la que estos avances podrían estar disponibles para toda la población y no solo para quienes tengan grandes fortunas.

Frente al escepticismo que generan sus afirmaciones, Cordeiro recordó: "los avances científicos encuentran mucha oposición en sus comienzos. Cuando Galileo dijo que la Tierra no era el centro del universo ni tan siquiera del sistema solar le querían quemar. Pero luego se descubrió que era el Sol el centro del sistema solar. A Darwin le dijeron lo mismo."

“La longevidad es un sueño tan viejo como la humanidad. Hoy la ciencia nos está dando las herramientas para acercarnos a él”, concluyó.