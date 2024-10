Emigrar: cuáles son las principales costumbres de los habitantes de uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo

Federal Skilled Trades Program: Esta vía está destinada para los trabajadores que tengas experiencia en oficios de construcción, minería y más.

Esta vía está destinada para los trabajadores que tengas experiencia en oficios de construcción, minería y más. Ferderal Skilled Worker Program: Se trata de un camino para la llegada de trabajadores que tengan una experiencia profesional específica.

Las 10 principales costumbres de los canadienses

Socializar es una de las actividades infaltables para el bienestar de cualquier persona. Poder conocer las costumbres más frecuentes de Canadá para evitar malentendidos o momentos incómodos. Saber estos factores colaboran a mejorar las relaciones con los canadienses y también a conocer mejor su forma de ser.

Dejar los zapatos en la entrada de la casa

Esto se hace al ingresar a cualquier hogar y sus razones se encuentran a en la practicidad y en la higiene. Dejar el calzado en al entrar a la vivienda ayuda a mantener la casa limpia mientras se evita suciedades y las contaminaciones que uno traiga desde el exterior.

La pasión por el hockey sobre hielo

Si bien Canadá cuenta con una gran afinidad hacia los deportes, el hockey sobre hielo es el principal protagonista de la escena nacional. El mismo sobrepasa la deportividad para convertirse en una tradición entre las comunidades por el sentido de pertenencia que los otorga. El primer partido de este deporte se realizó en Montreal en 1875 y se considera que fueron los inventores de la disciplina. Desde entonces, la actividad es heredada y compartida por grandes y chicos.

El abrazo corto como saludo

Cada cultura tiene su propia manera de saludar y en Canadá, la más frecuente es un abrazo corto para aquellas personas que tengan algún tipo de relación. De otra manera, para una primera impresión, se tiene que saludar con un apretón de manos. Este se valora que sea firme y que se mantenga el contacto visual.

Cultura de la propina

Este colaboración no está incluida en los las facturas de los bares o restaurantes pero está culturalmente aceptado dejar el 15% del valor de la cuenta a pagar. Esta se trata de una tradición casi obligatoria para los canadienses y muchos llegan a dejar alguna suma mayor. Por otro lado, es considerado una falta de respeto en caso de no dejar propinas a los camareros, esto significaría que ellos no hicieron bien su trabajo.

Una taza de café canadiense

Las bajas temperaturas de su invierno hacen que el café será una bebida que ayude a combatir el clima pero que también sea una pausa para relajarse y socializar junto con familiares o amigos. Por esta razón es normal encontrarse con muchas cafeterías y ver que las mismas están llenas de clientes durante las jornadas invernales.

Delicias culinarias canadienses

La gastronomía canadiense presenta una combinación de su historia cultural porque está influenciada por sus comunidades nativas, europeas y asiáticos. Esta diversidad abre paso a una gran variedad de platillos por degustar. Uno de los más populares es el poutine, que contiene papas fritas, queso, salsa de carne y puede combinarse hasta con sushi, salmón ahumado o un sinfín de posibilidades.

Usar vestimenta cómoda

La comodidad es indispensable en la temporada de invierno porque sus bajas temperaturas hacen que uno se mantenga abrigado con suéteres, camperas acolchadas, botas impermeables y demás. Pero los canadienses extiendan esta comodidad a su temporada de verano, cuando suelen buscar un estilo relajado y casual en su vestimenta cotidiana.

Día de Acción de Gracias

También conocido como Thanksgiving, es una festividad que se celebra el segundo lunes de octubre. Esta fecha se debe al inicio de las cosechas del norte de su país, factor que le hace diferenciarse de la festividad estadounidense, que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Este día se acostumbra a reunirse en familia para comer los típicos platos de pavo relleno con salsa de arándano y un pastel de calabaza de postre.

Festival Calgary Stampede

Este evento se celebra cada año en la localidad de Calgary, provincia de Alberta. El mismo es considerado uno de los mayores espectáculos al aire libre en todo el mundo porque llegó a atraer hasta 1.2 millones de personas en un solo día. Se trata de un evento de rodeo, domas de caballos trata de un evento de rodeo, domas de caballos, toros de carreras de vehículos.