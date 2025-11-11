Empezó Mercurio retrógrado y estos son los rituales más poderosos para protegerse

Durante este fenómeno astrológico, los expertos recomiendan frenar, reflexionar y realizar limpiezas energéticas para equilibrar nuestras emociones.

Mercurio retrógrado impactará en Sagitario y Escorpio hasta el 29 de noviembre, alterando rutinas, vínculos y proyectos personales.

Si en los últimos días te sentís medio raro, los mensajes que envías no llegan tan rápido como siempre o tus planes se caen a último momento, no sos el único. Mercurio retrógrado acaba de comenzar y, como cada vez que este fenómeno astrológico aparece, el aire se vuelve más denso y las emociones se confunden.

Desde el 9 hasta el 29 de noviembre de 2025 , el planeta de la comunicación y los pensamientos parecerá moverse hacia atrás en el cielo, provocando una sensación de desorden. Durante este período, los malentendidos, los errores tecnológicos y los reencuentros con personas del pasado se vuelven cotidianos.

Pero lejos de ser una condena, los astrólogos insisten en que es la mejor oportunidad para revisar, reorganizar y sanar . De acuerdo con los expertos, llega para obligarnos a frenar , mirar hacia adentro y ajustar lo que veníamos evitando.

A continuación, conocé qué rituales podés hacer para proteger tu energía , mantener la claridad y atravesar las próximas semanas con calma y equilibrio.

Mercurio retrógrado es uno de los eventos más conocidos de la astrología. Aunque suene místico, tiene una base astronómica : se trata de una ilusión óptica que ocurre cuando la Tierra y Mercurio se mueven a distintas velocidades alrededor del Sol, dando la impresión de que el planeta retrocede en su órbita.

En el lenguaje astrológico, este planeta gobierna la comunicación, los pensamientos, los viajes y la tecnología. Por eso, cuando entra en esta etapa, todo lo vinculado con los temas anteriores puede estar afectado: mensajes malinterpretados, reuniones que se suspenden o dispositivos que fallan sin explicación.

Este tránsito ocurre tres veces al año y su energía invita a revisar lo que quedó pendiente. En lugar de actuar impulsivamente, el consejo de los especialistas es pausar y observar.

En noviembre 2025, Mercurio retrograda entre los signos de Sagitario y Escorpio, trayendo temas relacionados con la verdad, la confianza y las emociones intensas. Para Géminis, Virgo, Piscis y Sagitario, por su parte, el tránsito puede sentirse con más fuerza, pero todos podemos aprovecharlo como un llamado a volver a la calma.

Rituales para combatir Mercurio retrógrado

Ritual de protección energética

Este ritual crea un escudo ante las interferencias típicas de la retrogradación: confusiones, enredos o fallas tecnológicas. Para esto, solo necesitás una vela azul, un cuarzo transparente o amatista, un puñado de sal gruesa, un vaso con agua, una hoja de laurel y un cuenco pequeño.

Elegí un espacio tranquilo y armá un pequeño altar. Poné la vela en el centro, la sal a la izquierda y el agua a la derecha. Colocá el cristal y la hoja de laurel frente a la vela. Encendé la vela y repetí en voz alta una frase de protección, como: “Que mi mente esté clara, mis palabras sean conscientes y mi energía permanezca en calma”. Tomá el cristal con ambas manos y visualizá una luz azul que te envuelve. Pasá la hoja de laurel por tu cuerpo como si limpiaras tu energía. Dejá que la vela se consuma con cuidado y llevá el cuarzo con vos durante todo el retrógrado.

Ritual de limpieza energética

Ideal para eliminar bloqueos mentales y emocionales, y despejar la energía acumulada. Necesitarás sal gruesa, una vela blanca, incienso de lavanda o ruda, agua con unas gotas de vinagre y un recipiente hondo. Luego, seguí estos pasos:

Apagá tus dispositivos electrónicos y elegí un momento sin interrupciones. En el recipiente, mezclá agua, sal y vinagre. Encendé la vela y el incienso, inhalando tres veces profundamente. Sumergí tus manos en el agua por dos minutos mientras imaginás cómo se disuelven las tensiones. Tirá el agua en la tierra o por la cañería y lavate con agua limpia. Después, dejá que la vela se consuma por completo.

Ritual para cerrar ciclos del pasado

Mercurio retrógrado suele traer de vuelta personas o temas no resueltos. Este procesamiento te ayuda a liberar vínculos antiguos y soltar emociones. Vas a necesitar una vela rosa o violeta, un papel, algo para escribir y un recipiente para quemar.

Escribí en el papel todo lo que necesitás soltar: heridas, enojos, vínculos pendientes. Cerrá con una frase de liberación, como: “Te libero y me libero. Gracias por lo aprendido”. Encendé la vela y quemá el papel con cuidado, visualizando cómo esa energía se transforma en luz. Dejá que la vela se apague sola y tirá las cenizas a la tierra o al agua corriente.

Ritual de reconexión interior

Durante este tránsito, la mente puede dispersarse. Este ritual con una pieza de cuarzo rosa, una hoja de papel y una lapicera, te ayuda a volver al centro y recuperar la calma.

Sentate en silencio, con el cuarzo entre tus manos. Escribí tres cosas por las que estés agradecido y tres que quieras mejorar. Leé en voz alta lo que escribiste y guardá el papel debajo del cuarzo durante todo el retrógrado. Este pequeño gesto te ayuda a mantener el foco en lo que sí podés controlar.

Limpieza del espacio y renovación

La energía densa se acumula en los objetos y ambientes. Una limpieza física también limpia lo emocional.