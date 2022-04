Dejó su carrera de diseñadora UX para lanzar su propia marca de tés

Apasionada del té, las plantas y todo lo que sea DIY (Do It Yourself, hágalo usted mismo), Ana Corradi -que es diseñadora gráfica de profesión- trabajó varios años en diseño editorial y luego se volcó al diseño web. Los últimos diez años trabajó en una empresa de software dedicada a la experiencia de usuario. Pero en los meses de encierro aprovechó para reconectar con las plantas, sus propiedades y empezó sin querer a armar sus propias infusiones.

Rujaiju Te Ana Corradi.jpg

Luego de meses de probar, investigar, capacitarse y degustar muchas versiones fue armando la línea de blends artesanales que hoy lleva el nombre de Rujaijú.

Su nombre suena parecido a Rojaijú, una expresión en el idioma guaraní utilizada para describir un sentimiento profundo de amor y/o cariño hacia otra persona. Y no es casualidad, ya que este proyecto también es un homenaje a su abuela Rufina, quién le inculcó desde pequeña el amor por las plantas y por aprovechar todas sus propiedades curativas para sentirse mejor.

Rujaiju Te 2.jpg

Motivada por una búsqueda interna y personal que traspasó a lo profesional, dejó su trabajo de más de una década en sistemas y se lanzó al mundo de los emprendimientos para llevar el legado de su abuela a más gente. Para que todos ahora podamos degustar ese tecito que nos serviría la abuela Rufina si nos doliera la panza.

Rujaijú cuenta con una tienda online (www.rujaiju.com.ar) donde se pueden encontrar todas las opciones de blends. La línea Rujaijú consta de cinco blends con base de té en hebras y tres tisanas (infusiones sin té) que también sirven para saborizar el mate. El diseño de los mismos fue cuidadosamente realizado pensando en las propiedades de cada planta buscando así combinaciones no sólo ricas sino también con fines medicinales. Por este mismo motivo es que no contienen esencias (algo muy usual en los blends de té), y se evitan así gustos artificiales.

Las ocho variedades pueden conseguirse en tres presentaciones, bolsas de 20grs y de 60grs y latas de 40grs. La tienda también ofrece accesorios para la hora del té y el formato “box de degustación” que incluye todas las variedades de té y es ideal para regalar a los amantes de las infusiones.