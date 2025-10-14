Entrená como las estrellas: la rutina de ejercicios secreta para llegar a tu mejor versión

Los secretos de entrenamiento del espectáculo para una vida fitness rápida y sostenida en el tiempo.

Los ejercicios del Método Hollywood para estar en forma.

Hacer ejercicios no sirve solo como una cuestión de estética : mantener el cuerpo activo mejora la salud cardiovascular, fortalece músculos y huesos, y contribuye al bienestar mental. Quienes quieren sentirse bien al mirarse al espejo también saben que el entrenamiento es clave para modelar líneas, definir volumen y dar firmeza.

En Hollywood saben esto perfectamente, y no basta con “ir al gimnasio”. Los preparadores físicos que trabajan con actores y actrices emplean métodos muy concretos y sofisticados para lograr resultados rápidos, pero duraderos y funcionales. Como el “Método Hollywood” de Simon Waterson, una rutina pensada para quienes quieren entrenar como las estrellas sin perder efectividad ni versatilidad.

El método de ejercicios que utilizan los actores de Hollywood para estar en forma.

El Método Hollywood, ideado por el entrenador Simon Waterson (quien ha trabajado con figuras como Daniel Craig, Tom Hiddleston, John Krasinski o Chris Pratt) propone un programa de 10 semanas que puede adaptarse tanto a principiantes como a atletas más avanzados. La clave está en las variaciones de tiempo, repeticiones o peso que se ajustan según el nivel de cada persona.

Waterson introduce lo que llama “el método del acumulador”: una rutina compuesta por cinco ejercicios (que cambian cada semana), entre los cuales se incorporan ráfagas de cardio de forma progresiva. El esquema es creciente: primero haces un ejercicio + cardio, luego sumas un segundo ejercicio + cardio, y así hasta llegar a los cinco seguidos , intercalando sesiones cortas de cardio (en un principio 2 minutos y llegando a 5 en las semanas finales). Este enfoque da un entrenamiento equilibrado y mantiene el estímulo constante, sin depender exclusivamente del cardio o de las pesas.

Cada semana están destinadas distintas zonas corporales: de lunes a jueves se trabajarían piernas, tren superior, core y estiramientos dinámicos; el viernes se agrega un día de “full body” para completar y desafiar al cuerpo con una sesión más intensa.

Los ejercicios pueden realizarse tanto en casa como en el gimnasio, usando herramientas como bandas elásticas, mancuernas, barras o cajones, dependiendo del equipamiento disponible.

Más allá del “cómo” se entrena, Waterson enfatiza que su filosofía está basada en lo que él llama “fitness inteligente”: la prioridad no es simplemente construir músculos visibles, sino entrenar para el rendimiento, considerando también los aspectos mentales y emocionales para sostener el hábito con el tiempo.