Entrená como las estrellas: la rutina de ejercicios secreta para llegar a tu mejor versión

Hacer ejercicios no sirve solo como una cuestión de estética: mantener el cuerpo activo mejora la salud cardiovascular, fortalece músculos y huesos, y contribuye al bienestar mental. Quienes quieren sentirse bien al mirarse al espejo también saben que el entrenamiento es clave para modelar líneas, definir volumen y dar firmeza.
En Hollywood saben esto perfectamente, y no basta con “ir al gimnasio”. Los preparadores físicos que trabajan con actores y actrices emplean métodos muy concretos y sofisticados para lograr resultados rápidos, pero duraderos y funcionales. Como el “Método Hollywood” de Simon Waterson, una rutina pensada para quienes quieren entrenar como las estrellas sin perder efectividad ni versatilidad.
Ejercicios para todos los niveles: de qué trata el Método Hollywood
El Método Hollywood, ideado por el entrenador Simon Waterson (quien ha trabajado con figuras como Daniel Craig, Tom Hiddleston, John Krasinski o Chris Pratt) propone un programa de 10 semanas que puede adaptarse tanto a principiantes como a atletas más avanzados. La clave está en las variaciones de tiempo, repeticiones o peso que se ajustan según el nivel de cada persona.
Waterson introduce lo que llama “el método del acumulador”: una rutina compuesta por cinco ejercicios (que cambian cada semana), entre los cuales se incorporan ráfagas de cardio de forma progresiva. El esquema es creciente: primero haces un ejercicio + cardio, luego sumas un segundo ejercicio + cardio, y así hasta llegar a los cinco seguidos, intercalando sesiones cortas de cardio (en un principio 2 minutos y llegando a 5 en las semanas finales). Este enfoque da un entrenamiento equilibrado y mantiene el estímulo constante, sin depender exclusivamente del cardio o de las pesas.
Cada semana están destinadas distintas zonas corporales: de lunes a jueves se trabajarían piernas, tren superior, core y estiramientos dinámicos; el viernes se agrega un día de “full body” para completar y desafiar al cuerpo con una sesión más intensa.
Los ejercicios pueden realizarse tanto en casa como en el gimnasio, usando herramientas como bandas elásticas, mancuernas, barras o cajones, dependiendo del equipamiento disponible.
Más allá del “cómo” se entrena, Waterson enfatiza que su filosofía está basada en lo que él llama “fitness inteligente”: la prioridad no es simplemente construir músculos visibles, sino entrenar para el rendimiento, considerando también los aspectos mentales y emocionales para sostener el hábito con el tiempo.
