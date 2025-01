Especialistas derriban 10 mitos sobre salud intestinal

Derribar 10 mitos sobre la salud intestinal

1) Hay que "hacer" todos los días

Folasade May, gastroenteróloga de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA, sostuvo que una preocupación habitual es no defecar a diario. De todas formas, explicó que no necesariamente es un problema y que se puede hacer entre tres veces al día o tres veces a la semana. Remarcó que lo más importante no es la frecuencia sino la consistencia y el aspecto.