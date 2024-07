La Ciudad de Buenos Aires, entre las más competitivas económicamente para hacer turismo

caba turismo.jpg CABA se destaca por su gran atractivo turístico.

De esta manera, el estudio indica que el costo diario de turismo en la Ciudad de Buenos Aires es de u$s180 (a cotización dólar MEP), es decir, sólo un 32% del costo en uno de los destinos más posicionados a nivel mundial. Por su parte, los destinos argentinos que incluye la muestra como Bariloche, Salta, Mendoza, Iguazú y Córdoba, se encuentran dentro de valores similares, con la excepción de la ciudad de Río Negro que ocupa el 8° lugar con u$s329 de promedio.

El valor promedio de los espectáculos en CABA es de u$s12, menos de la mitad del promedio general a nivel mundial (u$s 29,2), mientras que sucede lo mismo en las entradas a Museos (u$s 9,4 promedio mundial vs u$s4 en Buenos Aires). En cuanto a la gastronomía, el gasto diario promedio es de u$ 28, casi un 50% menos que en las principales capitales del mundo y u$s 6 menos que en Mendoza.

En lo que respecta a la región, destinos como Lima, México DF y Montevideo se encuentran por encima de la capital nacional en términos de gasto, mientras que Río de Janeiro, Santiago de Chile y San Pablo un poco por debajo.