La Feria Francesa llega al Planetario: gastronomía, cultura y entrada gratuita durante dos días

El sábado 22 y domingo 23 de agosto se realizará una nueva edición de La Feria Francesa, esta vez en el Planetario de Buenos Aires. El encuentro reunirá propuestas gastronómicas, pastelería, chocolates, quesos, master classes y shows en vivo, con entrada libre y gratuita.

El evento se realizará en el Planetario de Buenos Aires, ubicado en Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.

La gastronomía francesa tendrá un nuevo punto de encuentro en Buenos Aires. La Feria Francesa desembarca por primera vez en el Planetario de Buenos Aires con una propuesta que combinará gastronomía, cultura y entretenimiento durante todo un fin de semana.

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Organizada por Lucullus, Asociación Gastronómica Francesa, la feria se realizará el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de 11 a 18:30 h, en Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. La entrada será libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer diferentes propuestas vinculadas con la gastronomía francesa, desde boulangerie, viennoiserie y pastelería hasta chocolates, quesos, café y cocina de inspiración francesa.

Entre los participantes estará Mauricio Asta, que llevará una selección de macarons surtidos , uno de los clásicos de la pastelería francesa, en una propuesta especialmente pensada para quienes buscan opciones dulces.

También participará Las Dinas, con una propuesta centrada en embutidos y chacinados, que suma al recorrido una de las tradiciones vinculadas con la charcutería francesa.

En la feria habrá una selección de macarons surtidos.

Daniel Uria, a través de Uria Raclette, llevará una propuesta donde el queso será protagonista. Entre las opciones habrá sándwich de osobuco al Malbec con queso raclette, sándwich de bondiola braseada con raclette, salchichas alsacianas con raclette, baguettin de crudo y raclette, tostón de salmón con raclette y pepinillos, papas raclette con bondiola braseada y pepinillos y bastones de pechuga crispy con papas, cebolla caramelizada y queso raclette.

Por su parte, L’Atelier Crêpes —que es como figura en el menú enviado— ofrecerá crêpes de gruyère y jamón, caprese y de rúcula, peras y queso azul, además de opciones dulces de Nutella, dulce de leche y Nutella con frutilla o banana.

La feria contará además con Cinna Coffee & Roll, Cocu, Compañía de Chocolates, Daniel Bakery, Darton Cuisine, French Cookie, Gontran Cherrier, Jérôme Mathe, Jimena Fuster, Jorgelina Lacassagne Chocolatier, Kakawa, Le Troquet de Henry, Les Croquants, L’Epi, L’Apéro, Merci, Morris Mousse, Quesos Fermier, Raclette y Topinambour, entre otras propuestas.

Master classes y shows

La programación gastronómica se completará con actividades en vivo durante ambas jornadas.

El sábado 22 a las 12:30 h, Morgan Chauvel brindará una master class de crêpes saladas y dulces. El domingo 23 a las 12:30 h, será el turno de Yanis Buchot, con una clase dedicada a la preparación de sopa de cebolla gratinada.

La programación gastronómica se completará con actividades en vivo durante ambas jornadas.

Además, habrá dos presentaciones por día de “París Paraná”, programadas para las 13:30 y 16 h, que sumarán música y cultura al recorrido.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa

La Feria Francesa se realizará durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de 11 a 18:30 h, en el Planetario de Buenos Aires, ubicado en Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. El acceso será libre y gratuito.

La Feria Francesa se realizará durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de 11 a 18:30 h.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio diferentes expresiones de la gastronomía francesa, con opciones para comer, descubrir productos, conocer nuevos proyectos y disfrutar de una programación cultural durante todo el fin de semana.