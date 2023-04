La industria de moda y belleza, claves para seguir impulsando a Latinoamérica

Ramón Solé, director estratégico del Master en Dirección de Marketing de Moda y Belleza de EAE Business School Madrid explicó que “la moda y la belleza es un negocio imprescindible que forma parte del sector del Retail, que es uno de los mayores empleadores del país”. De este modo, hay que tener en cuenta que el sector de la moda representa un pilar económico y social importante en Latinoamérica.

Frente a las exigencias en el sector, EAE Business School Madrid, iniciará en abril de 2023 el Máster en Dirección de Marketing de Moda y Belleza. Un programa práctico, creativo e innovador que logra una combinación de factores clave para adaptarse a un sector en constante evolución. Este cuenta con una visión global y estratégica de las oportunidades que ofrece la industria, desde la actualidad hasta el futuro más cercano con nuevas tecnologías.

Así el programa está dirigido a todos esos perfiles que quieren:

Entender el mercado de la moda y la belleza, conociendo las tendencias actuales del sector y los desafíos internacionales.

Tener una visión global del marketing aplicado a la industria de la moda y la belleza, siendo capaces de preparar e implementar un plan de marketing y comunicación adaptado a las necesidades del negocio.

Profundizar en las nuevas tecnologías para poner en marcha campañas off y online, e innovar en el mundo de la moda y la belleza.

Desarrollar un conocimiento profundo de la estrategia omnicanal para la venta.

Entender y analizar los diferentes los diferentes perfiles y consumidores que se pueden encontrar en el sector.

Los alumnos tendrán la oportunidad de ampliar su red de networking, ya que estarán en contacto con profesionales y expertos de empresas como L’Oréal, LVMH, El Corte Inglés, Zalando entre otras muchas.

El Máster cuenta con un elenco de profesores con una amplia experiencia en puestos de marketing y comunicación dentro del mundo de la moda, lujo y belleza entre los que se encuentran: Frida Muntion, directora de Marketing y Comunicación en Clínica Dermatológica; Isabel Vaquero, periodista y experta en moda; Olivier Valdecillo, CEO en New Link España y Portugal; Javier Blanzaco, director creativo de El Corte Inglés; Luís Arroyo, Presidente de Ateneo Madrid; Delia Garcia, Directora de Sostenibilidad y RSC en L’Oréal España, Susana Arribas; Directora de Comunicación y Engagement en la división de productos profesionales de L’Oréal España y Portugal entre otros muchos más.

Gadea Maier, co directora del Máster y Directora de Marketing y Comunicación de IWC Schaffhausen concluyó que “para este Máster no hay un perfil específico, no está pensado para una persona con un tipo de profesión concreta, si no para todas aquellas personas que sean unas apasionadas del mundo de la moda y la belleza”

Por su lado, Magalí Yus, la otra co directora del Máster y directora de Relaciones Externas de El Corte Inglés, explicó que “el Máster contiene un claustro amplísimo y multidisciplinar dentro de la industria de la moda y la belleza”