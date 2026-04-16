La maravilla natural de San Juan que muy pocos conocen y te dejará con la boca abierta

No suele ser la primera opción para el turismo, pero quienes se aventuran terminan impactados por su imponente entorno.

Este rincón sanjuanino es uno de los grandes tesoros con los que cuenta el turismo nacional.

Argentina es uno de los pocos lugares donde el turismo encuentra en cualquier rincón algo que lo deja boquiabierto. En especial, los entornos naturales tan imponentes, que se distribuyen tanto en el norte como en el centro y el sur del territorio, con paisajes difíciles de ver en otros puntos del planeta.

San Juan no suele ser la primera opción de las visitas tanto nacionales como internacionales, pero esto se debe a que no muchos se adentraron en este sitio poco común. Las formaciones que llevan milenios allí, gracias al paso del tiempo, consiguieron combinar los colores con un escenario natural imposible de encontrar en otros lados.

El Cerro Alcázar se encuentra en la provincia de San Juan , dentro del departamento Calingasta . Está ubicado sobre la Ruta Nacional 149, muy cerca de la localidad de Barreal y a pocos kilómetros del corredor que conecta con la Ruta Nacional 40, uno de los ejes principales del turismo en la región.

Forma parte del Valle de Calingasta, una cuenca rodeada por la precordillera y la Cordillera de los Andes, caracterizada por un clima seco, baja vegetación y fuerte presencia de formaciones geológicas antiguas. El cerro se levanta como un afloramiento visible desde la ruta, lo que lo convierte en un punto de referencia natural dentro del paisaje.

En el Cerro Alcázar se puede recorrer a pie el área sin dificultad , ya que el terreno es accesible y no presenta pendientes exigentes. Esto permite caminar entre las formaciones rocosas y desplazarse por distintos sectores para observar cómo cambian los colores del cerro según la posición y la luz.

Otra de las actividades principales es la fotografía, sobre todo en horarios de amanecer y atardecer. En esos momentos, los tonos rojizos, ocres y anaranjados se intensifican, y las formas erosionadas del cerro generan distintos encuadres naturales que cambian a medida que uno se mueve por el lugar.

También es posible identificar a simple vista las capas sedimentarias que componen el cerro, formadas hace millones de años. Esta característica permite una observación más detallada del relieve, enfocada en la composición y las formas que dejó la erosión, sin necesidad de equipamiento ni conocimientos técnicos avanzados.

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Cómo ir hasta el Cerro Alcázar

Para llegar al Cerro Alcázar desde la ciudad de San Juan hay que salir por la Ruta Nacional 40 en dirección norte y luego tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 436, que conduce al departamento Calingasta. Es un recorrido directo, con asfalto en buen estado, que atraviesa un paisaje de montaña y no presenta complicaciones en cuanto a orientación.

El trayecto continúa hacia la localidad de Barreal, que funciona como principal referencia en la zona. Antes de ingresar al pueblo, a unos 22 kilómetros, el cerro aparece al costado de la ruta, con señalización visible que indica el acceso. No es necesario tomar caminos secundarios ni desviarse por trayectos de ripio, ya que el acceso es directo desde el camino principal.