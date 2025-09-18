Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Diego Maradona







La Justicia investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas vinculadas al legado del astro argentino, con embargos que alcanzan a varios de los involucrados.

Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado y dos colaboradores fueron embargados por un total de $2 millones mientras avanza la causa por la administración de las marcas del exfutbolista.

El abogado Matías Morla, quien representó a Diego Armando Maradona hasta su fallecimiento, y las hermanas del astro, Rita y Claudia, fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas vinculadas al legado del futbolista.

Según fuentes judiciales citadas por Noticias Argentinas, la medida también alcanza a Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla; a la escribana Sandra Iampolvsky; y a Sergio Garmendia, empleado del abogado, con un embargo total de $2 millones.

Cuentas en paraísos fiscales Las hijas de Maradona, Giannina y Dalma, acusan no solo a Morla, sino también a su cuñado, a la escribana y a sus tías de apropiarse de la marca Maradona, que incluye contratos millonarios tanto en Argentina como en el exterior. Incluso se habrían presentado pruebas de cuentas en paraísos fiscales donde estaría depositada parte del dinero generado por la comercialización de la marca, según revelaron en TN.

Se trata de la tercera oportunidad en que la Cámara del Crimen, instancia superior, procesa a Morla por este motivo. Luego de un sobreseimiento previo tras una indagatoria, el abogado vuelve a quedar bajo la lupa judicial. Mientras tanto, el juicio oral y público sigue en standby, tras fracasar la primera convocatoria debido a la muerte de Diego Maradona.

Pomargo y Garmendia forman parte del procedimiento: Pomargo convivía con Maradona en la casa de Tigre y estaba presente el día de su fallecimiento, mientras que Garmendia fue designado administrador de la marca en su momento. Según las fuentes, todos conforman un grupo de allegados que, en su momento, actuó bajo la confianza de Morla, pero terminó enfrentado con las hijas de Maradona.