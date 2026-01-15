SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de enero 2026 - 08:15

La prenda versátil de verano que toda mujer de 50 necesita en su armario

Conocé cual es el tejido que combina frescura, comodidad y elegancia en una misma tela.

Menos prendas, mejores tejidos y mayor capacidad de combinación son la clave para este verano.

Menos prendas, mejores tejidos y mayor capacidad de combinación son la clave para este verano.

Llega el verano y la combinación: confort, calidad y funcionalidad, es muy tentadora a la hora de elegir ropa para salir. Las decisiones de compra en la moda femenina a partir de los 50 años son sinónimo de prendas básicas y bien elegidas. La respuesta al eterno “¿qué me pongo?” en los looks diarios hacen ojos ciegos a la compra impulsiva y al “fast fashion".

Hoy las mujeres eligen tejidos naturales y versátiles que van más allá de la tendencia pasajera. Durante los meses de calor, el lino, el algodón, el punto fino y el ramio concentran buena parte de la demanda por su capacidad para ofrecer frescura sin comprometer la imagen. El combo ideal para ir vestidas cómodas y elegantes a todos lados.

prendas verano

Camisas de ramio: el imprescindible del verano

Esta fibra natural gana protagonismo en el mercado por su ligereza, transpirabilidad y estética relajada.

Entre sus características principales:

  • Transmite vibras veraniegas
  • Permite mantener una sensación de frescura constante
  • Cuida la imagen
  • Es el equilibrio entre bienestar y elegancia

Las camisas confeccionadas con esta fibra destacan por su capacidad de adaptación. Funcionan con pantalones fluidos, faldas midi o prendas informales, y encajan tanto en la ciudad como en destinos de costa.

Sin duda una tela aliada de la feminidad con diseños amplios, tonos neutros y detalles suaves que refuerzan su atractivo.

