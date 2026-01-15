Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan: quiénes son los músicos que se ofrecieron a cantar en la boda + Seguir en









A través de una publicación compartida en sus cuentas de Instagram, la intérprete y el conductor confirmaron que se van a casar.

Lali y Pedro confirmaron su compromiso a través de sus redes sociales.

El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sacudió al mundo del espectáculo por la sorpresa y la emoción que generó, sino también por el efecto que provocó en redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de una publicación compartida en sus cuentas de Instagram, la intérprete de “Fanático” mostró en primer plano de su lujosa sortija en su dedo anular: un anillo de oro amarillo con topacio azul y otro diamante o gema blanca.

Luck Ra y Cazzu se ofrecieron a cantar en la boda de Lali y Pedro Rosemblat "Me ofrezco a hacer un show en el casamiento con un fernet me conformo", con esa frase Luck Ra se ofreció a ser parte de los animadores de la fiesta (de la cuál no hay información aún). Cómo si eso no fuera poco Cazzu se apuntó para también ser parte con un "me sumo". Rápidamente ambos comentarios se llenaron de likes y respuestas positivas por parte de la gente.

image Otros artistas y amistades reconocidas de la pareja se sumaron con comentarios y buenos deseos. Candela Vetrano celebró la noticia anticipando lo que vendrá: “¡Qué fiestón se viene!”, mientras que Esteban Lamothe optó por un mensaje breve pero cargado de afecto, acompañado por corazones rojos. Claudia Villafañe escribió: “Felicitaciones a los dos. Mucho amor”, un mensaje que rápidamente sumó miles de “me gusta”. También Benjamín Vicuña reaccionó con emojis de corazones, dejando en claro su alegría por la pareja. “Hago la torta”, exclamó, por su parte, Vero Lozano.

Gianinna Maradona, expresó: “¡Felicidades, muchachos!”, celebrando el anuncio con entusiasmo. En tanto, La Joaqui resumió el sentir general con un grito virtual cargado de emoción y corazones.

Monna Antonópulos, por su parte, puso: “Con casorio ó sin el, amor del bueno el de ustedes. Hermosa Lali”. Marina Bellati, Nazarena Di Serio, Santi Talledo, La Barby, Cami Jara, Juanita Groisman, Alan Lez, Conociendo Rusia, Lucila “La Tora” Villar, Ofelia Fernández, Pepe Ochoa, Carla Conte, Taichu y Evitta Luna también fueron algunas de las figuras conocidas que les dejaron su mensaje de felicitación a la pareja.