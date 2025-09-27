Este es el snack saludable ideal porque cuida el corazón y combate la inflamación

Conocé los beneficios más destacados de este alimento y cuál es la manera más recomendable de consumirlo.

Las semillas de girasol son especialmente beneficiosas para la salud del corazón.

Los frutos secos son un grupo de alimentos fundamental a incorporar debido a su gran cantidad de nutrientes . Sin embargo, varios especialistas destacan a las semillas de girasol como uno de los granos más beneficiosos para el organismo, ya que tiene una mayor cantidad de vitaminas y minerales que el promedio.

Estas semillas pueden conseguirse con su cáscara o directamente peladas. No obstante, según un artículo de Healthline, la cáscara de este alimento no se debe consumir, ya que están repletas de dos tipos de fibra, llamados celulosa y lignina, que el organismo no puede digerir.

Favorecimiento de la tiroides: el selenio es un nutriente muy presente en las semillas de girasol que beneficia a la salud de la tiroides. Junto con el yodo, estos protegen a la glándula por su acción antioxidante y ayudan a que sus células se activen correctamente, lo que favorecerá al metabolismo, la digestión y la función cardíaca.

Reducción de inflamación: Las semillas de girasol poseen una gran cantidad de vitamina E, que es fundamental para reducir la inflamación en el organismo. Esto reduce el riesgo de padecer distintas enfermedades, como artritis, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras.

Fortalecimiento del corazón: Varios estudios demostraron que las semillas de girasol son beneficiosas para el corazón, ya que pueden reducir los niveles de colesterol malo (LDL), y de los triglicéridos. Esto contribuye a la prevención de aterosclerosis, una afección en la que las arterias se endurecen por la acumulación de grasas.

Las semillas de girasol pueden incorporarse tanto a platos dulces como salados. También pueden consumirse como un snack previo a las comidas, lo que aumenta la sensación de saciedad.

Muchas personas las agregan en ensaladas, cereales, granola, yogur, incluso se pueden utilizar como topping en panes y budines.