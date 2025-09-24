Las frutas y verduras no deben meterse en la heladera, según expertos







Las recomendaciones para conservarlas por más tiempo en sabor y frescura.

Algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas, por lo que es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo.

Las frutas y verduras son fundamentales para mantener una alimentación saludable. Son alimentos ricos en fibras, vitaminas, antioxidantes, minerales y otros componentes que acompañan al correcto funcionamiento del cuerpo. La heladera es uno de los electrodomésticos más prácticos en la cocina y común para almacenarlos, sin embargo, no siempre es la mejor solución.

Según el sitio especializado en nutrición EatingWell confirma que ser consciente y aprender a conservar estos alimentos reduce el desperdicio ya que muchas veces pueden terminar pudriéndose. Es importante consultar la etiqueta de los productos o investigar la manera adecuada de almacenarlos para ayudar a mantener el orden y su limpieza y así, prevenir enfermedades transmitidas por microbios o toxinas que pueden contaminarlos.

Por otro lado, el medio Martha Stewart explica que algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas, por lo que es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo.

Las frutas que no deben guardarse en la heladera A continuación, las frutas que se recomiendan no guardar en la heladera, según expertos.

Manzana : se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas. Liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas.

: se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas. Liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas. Palta : Maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel de diario o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso.

: Maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel de diario o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso. Banana : Conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio.

: Conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio. Frutillas, frambuesas, moras y arándanos : La humedad puede dañarlas, se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo.

: La humedad puede dañarlas, se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo. Melón entero : Debe estar fuera de la heladera porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias.

: Debe estar fuera de la heladera porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias. Peras : Continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera de la heladera y refrigerarlas solo cuando estén en su punto.

: Continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera de la heladera y refrigerarlas solo cuando estén en su punto. Kiwis : Si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o plátano.

: Si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o plátano. Mango : Desarrolla más sabor y jugosidad fuera de la heladera. Y cuando ha madurado, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil.

: Desarrolla más sabor y jugosidad fuera de la heladera. Y cuando ha madurado, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil. Duraznos : Si no se guardan allí se logran poner dulces y jugosas, en cambio, en la heladera pueden volverse harinosos.

: Si no se guardan allí se logran poner dulces y jugosas, en cambio, en la heladera pueden volverse harinosos. Ananá : Desarrollan mejor su dulzor natural fuera del refrigerador. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío.

: Desarrollan mejor su dulzor natural fuera del refrigerador. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío. Ciruelas: Maduran mejor en la encimera. En cambio, el refrigerador puede detener el proceso y dejarlas demasiado duras. Las verduras que no deben guardarse en la heladera A continuación, las verduras que se recomiendan no guardarlas en la heladera, según expertos. verdura Lovepik Morrón : Al guardarlos en el refrigerador, su piel puede perder firmeza y dejar de estar crujiente.

: Al guardarlos en el refrigerador, su piel puede perder firmeza y dejar de estar crujiente. Pepino : El frío puede volverlos acuosos y generar huecos en la piel. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente.

: El frío puede volverlos acuosos y generar huecos en la piel. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente. Ajo : En el refrigerador, los bulbos se tornan gomosos. Es mejor almacenarlos en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.

: En el refrigerador, los bulbos se tornan gomosos. Es mejor almacenarlos en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor. Cebollas : La humedad del refrigerador favorece que se ablanden y enmohezcan. Se recomienda guardarlas en un sitio ventilado.

: La humedad del refrigerador favorece que se ablanden y enmohezcan. Se recomienda guardarlas en un sitio ventilado. Papas: El frío convierte su almidón en azúcar, lo que les da una textura arenosa y un sabor dulzón. Mejor guárdalas en una bolsa de papel a temperatura ambiente.

