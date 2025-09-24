SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de septiembre 2025 - 19:13

Las frutas y verduras no deben meterse en la heladera, según expertos

Las recomendaciones para conservarlas por más tiempo en sabor y frescura.

Algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas, por lo que es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo. 

Las frutas y verduras son fundamentales para mantener una alimentación saludable. Son alimentos ricos en fibras, vitaminas, antioxidantes, minerales y otros componentes que acompañan al correcto funcionamiento del cuerpo. La heladera es uno de los electrodomésticos más prácticos en la cocina y común para almacenarlos, sin embargo, no siempre es la mejor solución.

Según el sitio especializado en nutrición EatingWell confirma que ser consciente y aprender a conservar estos alimentos reduce el desperdicio ya que muchas veces pueden terminar pudriéndose. Es importante consultar la etiqueta de los productos o investigar la manera adecuada de almacenarlos para ayudar a mantener el orden y su limpieza y así, prevenir enfermedades transmitidas por microbios o toxinas que pueden contaminarlos.

Por otro lado, el medio Martha Stewart explica que algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas, por lo que es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo.

Las frutas que no deben guardarse en la heladera

A continuación, las frutas que se recomiendan no guardar en la heladera, según expertos.

  • Manzana: se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas. Liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas.
  • Palta: Maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel de diario o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso.
  • Banana: Conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio.
  • Frutillas, frambuesas, moras y arándanos: La humedad puede dañarlas, se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo.
  • Melón entero: Debe estar fuera de la heladera porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias.
  • Peras: Continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera de la heladera y refrigerarlas solo cuando estén en su punto.
  • Kiwis: Si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o plátano.
  • Mango: Desarrolla más sabor y jugosidad fuera de la heladera. Y cuando ha madurado, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil.
  • Duraznos: Si no se guardan allí se logran poner dulces y jugosas, en cambio, en la heladera pueden volverse harinosos.
  • Ananá: Desarrollan mejor su dulzor natural fuera del refrigerador. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío.
  • Ciruelas: Maduran mejor en la encimera. En cambio, el refrigerador puede detener el proceso y dejarlas demasiado duras.

Las verduras que no deben guardarse en la heladera

A continuación, las verduras que se recomiendan no guardarlas en la heladera, según expertos.

  • Morrón: Al guardarlos en el refrigerador, su piel puede perder firmeza y dejar de estar crujiente.
  • Pepino: El frío puede volverlos acuosos y generar huecos en la piel. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente.
  • Ajo: En el refrigerador, los bulbos se tornan gomosos. Es mejor almacenarlos en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.
  • Cebollas: La humedad del refrigerador favorece que se ablanden y enmohezcan. Se recomienda guardarlas en un sitio ventilado.
  • Papas: El frío convierte su almidón en azúcar, lo que les da una textura arenosa y un sabor dulzón. Mejor guárdalas en una bolsa de papel a temperatura ambiente.

