Llega la noche de las vinotecas 2025: el evento federal que promueve el vino argentino







La jornada constará de degustaciones, espectáculos, gastronomía, música y descuentos importantes en más de 600 vinotecas, distribuidas en 23 provincias.

Llega La Noche de las Vinotecas 2025.

La Noche de las Vinotecas, el evento federal que promueve el vino argentino, volverá a celebrarse en todo el país hoy, 14 de noviembre, desde las 20 hasta las 00. La jornada constará de degustaciones, espectáculos, gastronomía, música y descuentos importantes.

La iniciativa, que llega a su sexta edición, es organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA) y cuenta con el apoyo de COVIAR y del Fondo Vitivinícola. Serán más de 600 vinotecas, distribuidas en 23 provincias, las que se organizarán para generar una experiencia única para todos los amantes del vino.

En este sentido, las vinotecas adheridas de todo el país abrirán sus puertas para que el público pueda descubrir nuevas etiquetas, además de disfrutar de la gastronomía y de los shows con música en vivo, y de las charlas y visitas guiadas. Incluso, se podrá aprovechar de promociones exclusivas, que incluyen descuentos de hasta el 50% en vinos seleccionados.

VINOS.JPG Serán más de 600 vinotecas, distribuidas en 23 provincias. La Noche de las Vinotecas ya cuenta con participación confirmada de provincias como Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego.

El mapa con todas las vinotecas del evento A través de la página web de La Noche de las Vinotecas, los usuarios podrán encontrar un mapa virtual con todas las vinotecas adheridas. Cada lugar organizará diversas actividades para esa noche, de modo que el público podrá elegir el recorrido preferido de los diferentes circuitos.

mapa interactivo noche de los vinos El mapa interactivo. Cada vinoteca diseña su propia propuesta, por lo que los circuitos porteños ofrecerán alternativas para todos los gustos: desde wine bars modernos hasta tradicionales comercios de barrio que celebran la cultura del vino. El evento tiene también busca visibilizar el rol clave de las vinotecas, que funcionan como canal de venta para casi 700 bodegas familiares y pymes de 18 provincias que, sin esta red, tendrían muchas más dificultades para colocar su producción.

