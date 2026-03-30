Los hábitos japoneses a la hora de comer que hace que tengan una de las tasas de obesidad más bajas y cómo incorporarlos

Con las grandes cadenas de comida chatarra que crecen constantemente, algunas naciones enfrentan cifras muy elevadas de obesidad . Pero hay algunas que sorprendentemente mantienen niveles mucho más bajos . Entre estos casos aparece Japón, con indicadores positivos en la alimentación que suelen llamar la atención de los especialistas en salud.

Esto no se debe a una única causa, ya que no se trata de restricciones extremas ni de la ausencia de productos calóricos, sino de un conjunto de prácticas que influyen desde edades tempranas y que moldean la relación con la comida . Estas costumbres son parte de la vida diaria y se sostienen tanto en el hogar como en los espacios públicos.

Uno de los pilares más conocidos es el concepto de Hara hachi bu , que propone dejar de comer antes de sentirse completamente lleno . Esto apunta a alcanzar alrededor del 80% de saciedad . Esta práctica ayuda a evitar excesos y favorece una relación más sana y consciente con la alimentación.

Los japoneses mantienen una relación muy sana con la comida, lo que impacta en su estilo de vida.

A esto se le suma el tamaño de las porciones . En Japón, los platos suelen presentarse en recipientes pequeños, ya que esta forma de servir la comida permite disfrutar de distintos sabores sin caer en un consumo elevado de calorías.

Otro punto es el c ontexto en el que se come . No está bien hacerlo mientras se camina o frente a una pantalla, debido a que las comidas tienen que realizarse con atención, en un entorno tranquilo , algo que ayuda a percibir mejor la saciedad y evitar el picoteo constante .

El acceso a los alimentos frescos también cumple un rol importante. Los supermercados japoneses ofrecen opciones listas para consumir, pero con ingredientes equilibrados, dejando de lado los ultraprocesados. En el tema bebidas, predominan las alternativas con bajo contenido calórico, como el té, el café solo o caldos livianos. Esta variedad disminuye el consumo de bebidas azucaradas.

Las normas sociales también influyen, ya que hay un orden en los horarios que ayuda a mantener una rutina más estable, impactando directamente en el metabolismo. Además, en algunos ámbitos laborales y educativos se realizan controles periódicos para detectar cambios y actuar a tiempo.

Dieta Japonesa La dieta japonesa cuenta con todos los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable y plena. Pexels

Los alimentos que no pueden faltar

La base de la alimentación en Japón se apoya en productos naturales y una amplia variedad de ingredientes. El arroz ocupa un lugar central y suele acompañar la mayoría de las comidas, ya sea como plato principal o como guarnición. A lo largo de la semana, se consumen numerosos tipos de plantas, lo que favorece el funcionamiento intestinal y mantiene un sistema digestivo más activo.

El pescado es otra comida fundamental, ya que se consume muy seguido y aporta proteínas de calidad, además de grasas saludables, reemplazando a las carnes más pesadas o con un mayor contenido graso. Las verduras también se incorporan en distintas preparaciones, desde sopas hasta acompañamientos y muchas veces se consumen en pequeñas porciones distribuidas a lo largo del día.

Los alimentos fermentados también son importantes, ya que los productos como el miso o la soja fermentada aportan beneficios para la digestión y contribuyen al equilibrio del organismo. Además, las frutas se consumen en porciones moderadas y reemplazan a los postres más elaborados para sumar nutrientes sin un exceso de azúcar.

En el ámbito escolar, la alimentación cumple un rol educativo. Los menús siguen pautas nutricionales y se preparan con ingredientes frescos. Además, las comidas se realizan en grupo y sin apuro.

La importancia está en alcanzar cambios graduales, como reducir porciones, sumar verduras o prestar más atención al momento de comer, ya que puede generar un impacto muy positivo en el organismo.