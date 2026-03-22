El inicio del otoño modifica la oferta de frutas y verduras en verdulerías y mercados. La nueva estación introduce ingredientes distintos a los del verano y propone preparaciones acordes a temperaturas más frescas. Las cocinas domésticas encuentran en estos productos una base adecuada para platos simples y recetas tradicionales.
Los ingredientes de estación y tres recetas para hacer en este otoño 2026
Las compras de alimentos también suelen adaptarse al calendario natural de producción, por una cuestion económica y cultural.
-
Ni jeans anchos, ni angostos: cómo combinar los pantalones que serán tendencia en el otoño-invierno 2026
-
¿Por qué el libro siempre nos parece mejor que la película y su adaptación, según la psicología?
La transición estacional también marca la salida de algunas frutas del mercado. Las frutas de carozo atraviesan sus últimas semanas de disponibilidad y ahí es donde los ejemplares finales de la temporada resultan útiles para preparar conservas caseras.
Otoño: cuáles son los alimentos de estación
Las peras aparecen en los comercios junto con las primeras manzanas frescas del año. Estas variedades se diferencian de las que se venden en verano, que pertenecen a cosechas anteriores. En ese marco, las manzanas ofrecen múltiples posibilidades en la cocina dulce, desde tartas y tortas, hasta postres o compotas que se elaboran con facilidad a partir de esta fruta.
Las verduras de la temporada también suman variedad a la cocina diaria:
-
Zapallos y calabazas: ofrecen gran versatilidad en sopas, ensaladas, milanesas, empanadas, en guiso, en locro, asados, enteros o en trozos.
Repollitos de Bruselas: adquieren mejor sabor cuando pasan por una sartén o por el horno.
Hojas verdes: las endivias, el radicchio, la escarola, la rúcula y la acedera.
Batatas: en puré, fritas, asadas o dentro de guisos y estofados.
Membrillo: posee un aroma intenso y un sabor particular. El consumo requiere cocción previa.
Papayas: ejemplares grandes, jugosos y de textura cremosa.
Pimientos: ideales para conserva.
Hongos: sabor intenso, textura carnosa y alto contenido de agua. La preparación resulta rápida y se adapta a distintas recetas.
3 recetas para hacer en invierno
Las frutas y verduras de estación permiten elaborar platos clásicos en la cocina doméstica:
Tarta de manzana
Ingredientes
1 tapa de masa para tarta
3 manzanas
3 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de canela (opcional)
1 cucharada de manteca
Jugo de medio limón
Preparación
-
Horno precalentado a temperatura media.
Colocar masa en un molde para tarta y pinchar con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción.
Pelar y cortar manzanas en rodajas finas.
Las rodajas se mezclan en un bowl con el azúcar, el jugo de limón y la canela.
La mezcla de manzanas se distribuye sobre la masa cruda de forma pareja.
Los trocitos de manteca se reparten por encima del relleno.
La tarta se cocina en horno durante aproximadamente 30 minutos hasta que la masa queda dorada y las manzanas se ablandan.
La preparación puede servirse tibia o fría.
Sopa o puré de zapallo
Ingredientes
-
500 g de zapallo o calabaza
1 cebolla
1 litro de agua o caldo
2 cucharadas de aceite o manteca
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Preparación
-
Pelar la cebolla y el zapallo en cubos pequeños.
Cocinar la cebolla en una olla con aceite o manteca hasta que queda transparente.
Incorporar el zapallo junto con el agua o el caldo.
Cocinar durante 20 minutos hasta que el zapallo queda blando.
Procesar hasta obtener una textura cremosa.
Condimentar con sal y pimienta antes de servir.
Hongos salteados
Ingredientes
-
300 g de hongos frescos
2 cucharadas de aceite o manteca
1 diente de ajo
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Preparación
-
Limpiar los hongos con un paño o papel de cocina para retirar restos de tierra.
Cortar en láminas o mitades según su tamaño.
Pelar el ajo y picarlo en trozos pequeños.
Calentar el aceite o la manteca en una sartén a fuego medio.
Cocinar el ajo durante unos segundos para perfumar la preparación.
Incorporar los hongos a la sartén y saltear durante varios minutos.
Condimentar con sal y pimienta antes de servir.
- Temas
- Recetas
- alimentación
Dejá tu comentario