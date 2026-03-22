Los ingredientes de estación y tres recetas para hacer en este otoño 2026 + Seguir en









Las compras de alimentos también suelen adaptarse al calendario natural de producción, por una cuestion económica y cultural.

La planificación previa permite organizar las comidas diarias y orientar las compras semanales.

El inicio del otoño modifica la oferta de frutas y verduras en verdulerías y mercados. La nueva estación introduce ingredientes distintos a los del verano y propone preparaciones acordes a temperaturas más frescas. Las cocinas domésticas encuentran en estos productos una base adecuada para platos simples y recetas tradicionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La transición estacional también marca la salida de algunas frutas del mercado. Las frutas de carozo atraviesan sus últimas semanas de disponibilidad y ahí es donde los ejemplares finales de la temporada resultan útiles para preparar conservas caseras.

alimentos de otoño.jpg Otoño: cuáles son los alimentos de estación Las peras aparecen en los comercios junto con las primeras manzanas frescas del año. Estas variedades se diferencian de las que se venden en verano, que pertenecen a cosechas anteriores. En ese marco, las manzanas ofrecen múltiples posibilidades en la cocina dulce, desde tartas y tortas, hasta postres o compotas que se elaboran con facilidad a partir de esta fruta.

Las verduras de la temporada también suman variedad a la cocina diaria: Zapallos y calabazas: ofrecen gran versatilidad en sopas, ensaladas, milanesas, empanadas, en guiso, en locro, asados, enteros o en trozos.

Repollitos de Bruselas: adquieren mejor sabor cuando pasan por una sartén o por el horno.

Hojas verdes: las endivias, el radicchio, la escarola, la rúcula y la acedera.

Batatas : en puré, fritas, asadas o dentro de guisos y estofados.

Membrillo : posee un aroma intenso y un sabor particular. El consumo requiere cocción previa.

Papayas: ejemplares grandes, jugosos y de textura cremosa.

Pimientos: ideales para conserva.

Hongos: sabor intenso, textura carnosa y alto contenido de agua. La preparación resulta rápida y se adapta a distintas recetas. otoño.jpg 3 recetas para hacer en invierno Las frutas y verduras de estación permiten elaborar platos clásicos en la cocina doméstica:

Tarta de manzana Ingredientes

1 tapa de masa para tarta

3 manzanas

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela (opcional)

1 cucharada de manteca

Jugo de medio limón Preparación Horno precalentado a temperatura media.

Colocar masa en un molde para tarta y pinchar con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción.

Pelar y cortar manzanas en rodajas finas.

Las rodajas se mezclan en un bowl con el azúcar, el jugo de limón y la canela.

La mezcla de manzanas se distribuye sobre la masa cruda de forma pareja.

Los trocitos de manteca se reparten por encima del relleno.

La tarta se cocina en horno durante aproximadamente 30 minutos hasta que la masa queda dorada y las manzanas se ablandan.

La preparación puede servirse tibia o fría. manzana-roja-cesta.jpg Freepik. Sopa o puré de zapallo Ingredientes 500 g de zapallo o calabaza

1 cebolla

1 litro de agua o caldo

2 cucharadas de aceite o manteca

Sal a gusto

Pimienta a gusto Preparación Pelar la cebolla y el zapallo en cubos pequeños.

Cocinar la cebolla en una olla con aceite o manteca hasta que queda transparente.

Incorporar el zapallo junto con el agua o el caldo.

Cocinar durante 20 minutos hasta que el zapallo queda blando.

Procesar hasta obtener una textura cremosa.

Condimentar con sal y pimienta antes de servir. sopa-crema-de-zapallo.jpg Hongos salteados Ingredientes 300 g de hongos frescos

2 cucharadas de aceite o manteca

1 diente de ajo

Sal a gusto

Pimienta a gusto Preparación Limpiar los hongos con un paño o papel de cocina para retirar restos de tierra.

Cortar en láminas o mitades según su tamaño.

Pelar el ajo y picarlo en trozos pequeños.

Calentar el aceite o la manteca en una sartén a fuego medio.

Cocinar el ajo durante unos segundos para perfumar la preparación.

Incorporar los hongos a la sartén y saltear durante varios minutos.

Condimentar con sal y pimienta antes de servir.

Temas Recetas

alimentación