Mascotas: tips y recomendaciones para dueños "primerizos" de gatos y perros

Es por eso que una reconocida cadena de tiendas especializada en productos y servicios para mascotas compartió recomendaciones y tips para quienes decidieron llevar a su hogar una mascota por primera vez.

“La recomendación principal cuando una familia suma una mascota al hogar es visitar al veterinario para establecer un plan de vacunación y desparasitación correspondiente a la edad y al caso particular de cada animal”, afirmó Jazmín De la Vega (MP 13873), médica veterinaria de Puppis, y añadió: “Luego, es fundamental respetar la alimentación específica para la especie: el gato es carnívoro estricto y el perro es omnívoro. Es importante que cada uno tenga el alimento que le corresponde”.

Otro punto importante a tener en cuenta es el momento de juego de los animales. Para ello hay que proveerles elementos específicos para su especie. “Para los perros son ideales las pelotas o aquellos juguetes que puedan morder, pero teniendo en cuenta el tamaño para que no lo puedan romper y tragárselo”, explicó De la Vega.

Consejos para los que sumaron gatos a su familia

“Brindarles diversión es clave ya que los felinos se estresan mucho. Si no se le puede comprar algo especial para ellos, aunque sea encontrarle una caja donde se pueda esconder, un bollo de papel, o algo para trepar”, detalló María Eugenia Sívori (MP9729). “A los niños hay que explicarles que los animales no son juguetes y al principio hacer juegos supervisados por los adultos para que no haya ningún tipo de accidente”, agregó la veterinaria de Puppis.

Con respecto a las piedritas sanitarias es recomendable colocarlas desde el primer día, lo más alejadas posible del plato de comida y agua. “Cada dueño va a ir aprendiendo con su mascota porque hay mucha variedad y con el paso del tiempo se van a ir dando cuenta si le gusta algún aroma o si el gato prefiere una marca más que otra”, señaló Sivori.

¿Los gatos se curan al ronronear?

Además, las especialistas expresan que hay que aprovechar el aislamiento y la cantidad de horas que pasamos en el hogar para educar a las mascotas y que se acostumbren a los movimientos de la casa respetando momentos de descanso y de paseo.

En este sentido, con la autorización previa del veterinario y luego de la tercera vacuna aplicada, es importante comenzar a sacar a pasear al cachorro para lograr una habitualidad y sociabilización adecuada.

“Tomando las precauciones para cuidar nuestra salud en el marco de la pandemia, hay que sacarlos aunque sea a upa hasta la puerta o a dar una vuelta manzana para que se vaya habituando a los diferentes sonidos y contextos con los que va a convivir”, sostuvo la médica veterinaria.

“Por otro lado, hay que acostumbrar al cachorro a estar solo en casa, aunque nosotros estemos adentro”, añadió. Según Sívori, esto se puede lograr buscando algún espacio específico, durante algunos minutos por día, y dejarlo con algunos juguetes que le resulten interesantes. De esta manera, se acostumbra a permanecer solo y se previene que desarrolle un trastorno del comportamiento que se llama “ansiedad por separación”.

También se recomienda recordar siempre que los cambios bruscos de rutina pueden generar estrés en las mascotas, lo cual puede derivar en otras complicaciones de salud.

