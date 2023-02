San Valentín: febrero de romance y vendimia en Mendoza

UNA ESTADÍA PARA RECORDAR

A principios de 2022, la enóloga junto a su hija, Ana Lovaglio Balbo, inauguraron Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, bajo el novedoso concepto de “Be My Guest” con el que se disfruta de actividades a la carta que invitan a vivir la estadía con todos los sentidos. Este nuevo emprendimiento, ubicado en Chacras de Coria, forma parte de Susana Balbo Unique Stays desde donde se proponen numerosas actividades y experiencias multisensoriales.

SB Winemaker’s House & Spa Suites es un hotel totalmente diseñado para ser un verdadero oasis de lujo. La estancia que lo alberga cuenta con siete habitaciones y es el único Winemaker’s House en América Latina que ofrece servicios de spa a la carta totalmente integrados en cada suite.

Allí también se ubica La VidA Inhouse Restaurant, abierto al público en general, donde por las noches la curaduría de Susana Balbo en la carta de vinos, se une junto a una gastronomía libre, cuidada y creativa, destinada a generar recuerdos.

Con ese espíritu, para el Día de los Enamorados La VidA ofrecerá el menú especial “Valentine´s para recordar”, formado por 4 pasos que combina sabores, aromas y texturas, maridado con vinos alta gama de la bodega (AR$37.000 por persona).

Durante todo el mes de febrero, Susana Balbo Unique Stays ofrecerá la posibilidad de vivir una escapada romántica de 4 días, “San Valentín para recordar”, que incluye: el Safari Aéreo “Los Andes desde el aire” a bordo de un exclusivo avión anfibio privado; Wellness Ritual (rituales de bienestar en spa suite); Almjuerzo en la bodega Susana Balbo; Wine blending game (enólogo por un día); Cena en La VidA Restaurant y una fragancia exclusiva del hotel. Además de las amenidades: transfer in & out, desayuno a la carta, masaje post-travel, turn down service con servicio de tina y aromaterapia, snack y cocktail de bienvenida.

También se ofrece un Programa para la Temporada de Vendimia, una experiencia completa alojándose en el Winemaker’s House y formar parte del equipo que realiza la cosecha en su bodega. Tres noches de estadía que incluyen los siguientes servicios y actividades: transfer in & out al aeropuerto, snack y cocktail de bienvenida, Masaje post-travel, desayuno a la carta, Harvest Experience en la bodega Susana Balbo Wines y Picnic/Asado, Wine blending game (enólogo por un día), transfer de regreso al hotel con servicio de tina y aromaterapia en el cuarto, amenidad sorpresa

Además, los huéspedes de SB Winemaker’s House & Spa Suites pueden optar por vivir las experiencias, como una actividad diaria, de Blend Art aprendiendo a combinar diferentes uvas con para crear su propio vino de corte, y Harvest Experience en la bodega Susana Balbo formando parte del equipo que realiza la cosecha.

PROPUESTAS EN LA BODEGA Y ENTRE VIÑEDOS

Osadía de Crear, el restaurante de la bodega, ofrece un menú de 4 o 6 pasos maridado con alguno de los mejores vinos de la casa. Esta propuesta gourmet se basa en una estrecha conexión entre producto y técnica, lo que se ve reflejado en una gastronomía innovadora y osada que se destaca por el uso de productos e ingredientes estacionarios. (Menú de 4 pasos: AR$14.500 por persona | Menú de 6 pasos: AR$32.000 por persona). Para la noche de San Valentín, Osadía de Crear propone disfrutar de una cena especial con un menú de 4 pasos.

Además, el restaurante también ofrece otras dos atractivas propuestas: el menú de brunch (AR$6.500 por persona) se destaca por una amplia variedad de opciones dulces y saladas y frías y calientes, mientras que las tardes de té (AR$5.500 por persona) ofrecen la posibilidad de disfrutar de una merienda especial mientras se admira el marco de ensueño que rodea a la bodega.

Para todos aquellos que prefieren pasar el día al aire libre, Espacio Crios ofrece una experiencia de picnics (con una canasta especialmente preparada para la ocasión y que incluye distintas ensaladas, sándwiches y empanadas) en los amplios jardines de la bodega, donde los niños también pueden divertirse (AR$13.000 por cada 2 personas). Los fines de semana, se puede disfrutar de un típico asado argentino con carnes y vegetales (AR$13.500 por persona).

En los recorridos por la bodega (AR$2.000 por persona) los visitantes pueden descubrir la magia de “La Capilla” –la sala de microvinificación de la bodega–, en donde se encuentran algunos de los recipientes más únicos y especiales. Luego, se puede optar por regresar a Osadía de Crear y terminar la visita con una de las degustaciones especiales de la bodega. Cada una de ellas cuenta una historia y toca algún tema relevante para la historia y la filosofía de trabajo de Susana Balbo:

La revolución de los vinos blancos y rosados (AR$6.500 por persona)

(AR$6.500 por persona) Exploración e innovación | Nuestras ediciones limitadas (AR$14.000 por persona)

(AR$14.000 por persona) BenMarco | La pura expresión del terroir (AR$7.000 por persona)

(AR$7.000 por persona) Nosotros | El reflejo del trabajo de toda la bodega (AR$41.500 por persona)

(AR$41.500 por persona) Susana Balbo Signature | Audacia para crear (AR$8.700 por persona)

(AR$8.700 por persona) Susana Balbo, en síntesis (AR$7.000 por persona)

La bodega también ofrece la posibilidad de participar de una degustación de productos de “Innovación: Nuevas Tendencias” y “Verticales” con varias añadas del mismo vino. Para las que se solicita consultar disponibilidad y precios.

Para quienes les apasiona aprender jugando, la bodega ofrece dos actividades “hands-on”: