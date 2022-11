La ropa de segunda mano representará un tercio de la moda en 2023

El valor estimado del mercado de reventa de ropa, calzado y accesorios es de entre 100.000 y 120.000 millones de dólares en todo el mundo, casi triplicando el tamaño que tenía en 2020. Así lo evidencia un nuevo estudio de Boston Consulting Group (BCG) y Vestiaire Collective, What an Accelerating Secondhand Market Means for Fashion Brands and Retailers, donde además se destaca que, aunque los compradores llegan al mercado de segunda mano adquiriendo carteras y bolsos, muchos regresan para comprar ropa y, en última instancia, joyería.