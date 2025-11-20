No es Iguazú: el impresionante lugar de Misiones que sorprende a todos con sus cascadas + Seguir en









Este paraíso rodeado de naturaleza dejará encantado al turista que quiere disfrutar una experiencia distinta en Misiones.

Este lugar deja enamorado a todo aquel que se anima a visitarlo. Canal Doce Misiones

El agua es una opción fantástica para refrescarse en los días calurosos, en especial en esos sitios donde la temperatura es muy elevada. Misiones suele ser un lugar caliente, pero goza de rincones donde hay varias alternativas para darse un chapuzón a la hora de realizar turismo.

Si bien todos los flashes se los llevan las Cataratas del Iguazú, no es el único torrente que puede enamorar a sus visitantes. Hay uno en particular que impacta de lleno a quienes se animen a descubrirlo.

El Soberbio Don Enrique Este lugar goza de grandes masas de agua y una vegetación que enamoran al turismo. Don Enrique Dónde se ubica El Soberbio El Soberbio se encuentra al noreste de Misiones, cerca del límite con Brasil y rodeado por uno de los tramos más densos de la selva paranaense. Es una región marcada por la presencia del río Uruguay, que acompaña gran parte del camino y ofrece vistas amplias, además de accesos que conducen a miradores naturales.

El pueblo está dentro del departamento de San Pedro y funciona como portal de entrada a la zona de los Saltos del Moconá, uno de los atractivos más destacados del país. Al llegar, el visitante se encuentra con una localidad tranquila donde la actividad turística convive con la rutina de los habitantes y con una oferta que crece año tras año.

Qué se puede hacer en El Soberbio La actividad más buscada es recorrer los caminos que llevan a distintos miradores y cascadas, distribuidos entre áreas de selva cerrada y senderos de fácil acceso. Muchos visitantes eligen iniciar el día con caminatas que permiten observar la flora, escuchar el sonido de los arroyos y encontrar puntos desde donde se aprecia la magnitud de las paredes de agua de la región. La experiencia es recomendable para quienes buscan una combinación de aventura moderada y descanso.

Además, El Soberbio es un punto ideal para visitar los Saltos del Moconá, que forman una extensa caída longitudinal única en el país. Desde el embarcadero autorizado parten lanchas que navegan el río Uruguay para observar de cerca los saltos, una actividad que brinda una perspectiva distinta del paisaje. También se puede disfrutar de paseos en kayak, visitas a chacras productivas y recorridos por áreas de conservación que muestran la riqueza ambiental de la zona. Cómo ir hasta El Soberbio Para llegar desde Posadas se debe tomar la Ruta Nacional 12 hasta la intersección con la Ruta Provincial 13, que conduce directamente al pueblo. Es un trayecto que se puede hacer en automóvil particular, en transporte público o mediante servicios turísticos que realizan el recorrido con paradas intermedias. El camino está señalizado y atraviesa zonas rurales y áreas selváticas que anticipan el paisaje del destino. Otra opción es partir desde Oberá, donde la conexión hacia El Soberbio se realiza por la Ruta Provincial 2 y luego por la Ruta Provincial 13. El trayecto es relativamente corto y permite combinar el viaje con una visita a localidades cercanas que forman parte del corredor turístico del centro y noreste de Misiones.

