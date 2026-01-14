Boom de los metales: el oro alcanzó un nuevo récord y la plata superó los u$s90

El oro y la plata se afianzan como activos de refugio y marcan nuevos máximos históricos, impulsados por un dato de inflación en Estados Unidos menor al previsto.

El oro subía este miércoles y volvió a batir un récord, mientras que la plata superó la marca inédita de u$s90, en un momento en que los datos de inflación en Estados Unidos, algo más bajos de lo esperado, reforzaron las apuestas a recortes de los tasas de interés.

El oro al contado subía un 1%, hasta los u$s4.633,40 por onza, tras alcanzar un máximo histórico de u$s4.639,42 en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero avanzaban un 0,8%, hasta los u$s4.640,90. La plata al contado subía un 4,2%, hasta u$s90,59 la onza, tras superar por primera vez los u$s90, después de haberse disparado casi un 27% este año.

"Las cifras del IPC de EEUU mostraron que la inflación se mantuvo relativamente contenida en el 2,6% (interanual), y los activos de riesgo pueden estar esperando una lectura del IPP igualmente benigna para mantener vivas las expectativas de una mayor relajación de la política monetaria", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

El índice de precios al consumo subyacente de Estados Unidos subió un 0,2% intermensual y un 2,6% interanual en diciembre, por debajo de las expectativas de los analistas de un aumento del 0,3% y el 2,7%, respectivamente. Los datos del Índice de Precios al Productor subyacente de Estados Unidos para diciembre se publicarán el miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró las cifras de inflación, reiterando su presión para que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, recorte las tasas de interés "significativamente".

Los jefes de los bancos centrales mundiales y los principales directores ejecutivos de los bancos de Wall Street se alinearon en de Powell el martes, después de que la noticia de la decisión del Gobierno de Trump de investigarlo provocara la condena de antiguos jefes de la Fed también. Los analistas dicen que la preocupación en torno a la independencia de la Fed y la confianza en los activos estadounidenses se sumaron a la demanda de refugio para el metal amarillo.

Los inversores esperan dos recortes de tasas de 25 puntos básicos este año, el primero de ellos en junio. Los activos sin rendimiento suelen funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y durante la incertidumbre geopolítica o económica. ANZ espera que el oro se negocie por encima de los u$s5.000/oz en el primer semestre de 2026, dijo el banco en una nota el miércoles.

En cuanto a la plata, la siguiente gran cifra es la marca de los u$s100 y parece probable que el metal registre ganancias porcentuales de dos dígitos este año, según el director gerente de GoldSilver Central, Brian Lan. Por otra parte, el platino al contado avanzaba un 4%, hasta los u$s2.415,95 por onza, su máximo en una semana. El 29 de diciembre alcanzó un récord de u$s2.478,50/oz. El paladio se revalorizaba un 3,3%, hasta u$s1.899,44 por onza.