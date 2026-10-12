Día del Pulled Pork: una carne, distintas propuestas + Agregar ámbito en









El próximo lunes 12 de octubre será el día del Pulled Pork, un tipo de gastronomía estadounidense, y estas son las mejores opciones para poder disfrutar un día único en el mundo.

Día del Pulled pork: una carne y muchísimas propuestas distintas.

El próximo lunes 12 de octubre se celebra el Día del Pulled Pork, una fecha dedicada a uno de los clásicos de la gastronomía estadounidense. En Argentina, distintas propuestas permiten disfrutar de esta preparación a base de carne de cerdo cocida a fuego lento.

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RELLENO DE CHIPÁ PRENSADO EN BILBO Bilbo, en Saavedra: Crisólogo Larralde 6293; y en Recoleta: Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. En Bilbo, el pulled pork es el protagonista de un chipá prensado que combina elaboración artesanal y una cocción lenta de la carne. La preparación parte de una bondiola que se cocina a baja temperatura durante varias horas, hasta alcanzar una textura tierna que permite desmenuzar fácilmente y conservar sus propios jugos. Una vez lista, la carne se incorpora al chipá, elaborado en el local a partir de una mezcla de quesos y luego prensado, junto con cebolla caramelizada, queso y papas. El resultado reúne la textura característica del chipá con una bondiola braseada y desmenuzada, en una propuesta que pone el foco en el proceso de cocción de la carne.

El chipá con bondiola en Bilbo. Direcciones: Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930 Recoleta.

BONDIOLA AHUMADA Y DESMECHADA EN RIBS AL RÍO Así se vive el día del Pulled Pork en Ribs Al Río. Dentro de la tradición del BBQ estadounidense, el pulled pork es una de esas preparaciones donde el tiempo es parte fundamental de la receta. En Ribs al Río, esta especialidad se prepara a partir de bondiola de cerdo ahumada y desmechada, trabajada con el mismo espíritu smokehouse que atraviesa la carta: carnes cocidas lentamente con humo de leña de quebracho y espinillo para desarrollar profundidad de sabor y una textura que permita desarmarlas fácilmente. Una de las versiones más reconocibles es el sándwich de bondiola desmechada, donde el pulled pork se combina con salsa BBQ casera, cebolla encurtida y pepinillos, dentro de un pan “nube” de papa. Para quienes prefieren probarlo en formato de entrada, las Croquetas de bondiola ahumada llevan el cerdo deshilachado junto con queso fundido y se acompañan con BBQ casera y alioli. El recorrido también puede continuar hacia México con los Tacos de cerdo ahumado, una preparación inspirada en los tacos de Yucatán: cerdo desmechado servido sobre tortillas de maíz nixtamalizado, con cebolla morada y cilantro. Para acompañar, una cerveza resulta una combinación natural. También hay alternativas como limonadas o pomeladas caseras, especialmente indicadas para quienes buscan un contrapunto más cítrico y refrescante.

Los tacos en Ribs Al Río. Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo; Av. del Libertador 4096, Bocha Polo, Palermo; Av. Monroe 1850, Barrio Chino, Belgrano; Mariano Castex 2885, Canning; Paraná 3745, Unicenter, Martinez; Italia 253, Lomitas, Lomas de Zamora; Del Valle Iberlucea 2676, Lanusita, Lanús.

TRES VERSIONES PARA DEGUSTAR EN TACU Tacu, en San Fernando: General Arias 710. TACU Resto & Bowling combina gastronomía, bowling y encuentros en familia o con amigos. La carta ofrece distintas opciones para saborear del pulled pork en platos como el mac & cheese, donde la pasta con salsa de queso incorpora la carne como complemento; en el sándwich de bondiola desmechada que se sirve con batatas pay, cebolla morada encurtida y salsa ranch, o en formato wrap, donde la carne desmechada se acompaña con coleslaw y pepinos encurtidos. Una variedad de platos para saborear el pulled pork en tres formatos que van de la mano con la cerveza artesanal del Galpón de Tacuara o cocktails clásicos. Tacu y las distintas variantes para el día del Pulled Pork. Dirección: General Arias 710, San Fernando. RAVIOLES RELLENOS DE PULLED PORK AHUMADO EN FOGA Foga, en Palermo: Honduras 5098. Ubicado en la esquina de Thames y Honduras, FOGA es un espacio donde el humo es protagonista. Dentro de su carta, un destacado son los ravioles de bondiola braseada, hechos con pasta casera y un relleno de carne cocida a baja temperatura durante varias horas. La bondiola se cocina junto con vegetales, vino tinto y especias hasta lograr una textura que permite desmecharla. La preparación combina el braseado de la carne con el trabajo artesanal de la pasta, ideal para acompañarse con distintas opciones de la cava de FOGA, y disfrutarse en la terraza del tercer piso. Foga y una propuesta distinta. Dirección: Honduras 5098, Palermo.

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