Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado de observación

Uno de los fenómenos astronómicos más destacados por los expertos está por suceder y en nuestro país podrá verse.

Este suceso oscurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra. Unsplash

Uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del 2026 está por ocurrir. Se trata de la "luna de sangre", un eclipse lunar total que ocurrirá entre el 2 y el 4 de marzo del 2026.

En varios puntos del país, este suceso va a poder ser observado de manera clara durante sus 80 minutos de duración. Conocé toda la información disponible acá:

Por un eclipse total, la luna se verá roja Qué es la “luna de sangre” y desde dónde podrá verse Este suceso ocurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra, y no desaparece. La atmósfera terrestre filtra la luz solar y deja pasar principalmente los tonos rojizos, lo que se proyecta sobre la Luna y le da ese color rojo, cobrizo o anaranjado. Por ese motivo, se la conoce como “Luna de sangre”.

Aquellos que quieran observar este eclipse, deberán situarse en América del Norte y del Sur, el Pacífico y amplias zonas de Asia y Oceanía. Además, en el oeste de Estados Unidos y Canadá, las islas del Pacífico y Nueva Zelanda, también será posible avisar este fenómeno de manera completa.

Según Time and Date, solo el 2% de la población mundial (176 millones de personas) verá todas las fases (penumbral, parcial y total) del eclipse. No obstante, casi el 31% (2500 millones) verá su totalidad. Argentina forma parte de las regiones que podrán ver el suceso en su totalidad.

Cómo lograr la mejor foto de la “luna de sangre” Existen algunas recomendaciones, expresadas por los expertos, para lograr una buena fotografía de la "luna de sangre": configurar el teléfono celular en modo nocturno

usar un trípode para evitar tomas movidas

ubicarse en zonas alejadas de la contaminación lumínica

implementar la utilización de un “lente extra” que permita hacer zoom

