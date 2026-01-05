Por qué hay que dejarle a los Reyes Magos agua, pasto y zapatos

Esta tradición rinde homenaje a la visita de Gaspar, Melchor y Baltasar al niño Jesús y motiva la entrega de regalos en recuerdo de las ofrendas del pesebre.

El ritual de dejarle pasto y agua para los camellos simbolizan la idea de brindar hospitalidad.

Cada 6 de enero , la llegada de los Reyes Magos se celebra con una tradición que se repite en millones de hogares: dejar agua, pasto y zapatos antes de irse a dormir.

Aunque para muchos solo es una costumbre asociada a los regalos , el origen de este gesto tiene un trasfondo histórico, religioso y simbólico que se remonta a siglos atrás. La práctica está relacionada a la Epifanía, que recuerda la visita de Gaspar, Melchor y Baltasar al niño Jesús . A continuación, conocé los detalles.

La celebración de los Reyes Magos tiene lugar cada 6 de enero y coincide con la festividad cristiana conocida como la Epifanía . Esta fecha conmemora la visita de los sabios de Oriente al niño Jesús después de su nacimiento.

Según el Evangelio de San Mateo, Gaspar, Melchor y Baltasar siguieron una estrella que les indicó el lugar donde había llegado quien sería reconocido como el Rey de los Judíos . Así, esto se convirtió en la primera manifestación o revelación de esta figura fuera del ámbito familiar.

Con la expansión de la religión en Europa, la fecha comenzó a festejarse de manera cada vez más extendida y, al pasar el tiempo, se le fueron sumando rituales y tradiciones .

En muchos países, especialmente en España y gran parte de América Latina, se convirtió en una jornada muy esperada para los más chicos de la casa, que reciben regalos en recuerdo de las ofrendas que estos Reyes le llevaron a Jesús.

reyes magos.jpg

La tradición de dejarle agua, pasto y calzado

La costumbre de dejar agua y pasto para los Reyes Magos tiene su origen en la idea de brindar hospitalidad durante su largo viaje.

Según la tradición, los sabios se desplazaban por el desierto montados en camellos, que eran el principal medio de transporte de la época. Ofrecerles alimento y bebida a estos animales se interpretó, con el tiempo, como un gesto de agradecimiento y bienvenida.

El agua, además, posee un fuerte simbolismo religioso. En la Biblia, este elemento aparece asociado a otros momentos de la vida de Jesús, como su bautismo en el río Jordán y el milagro de las bodas de Caná, donde la transformó en vino. Por eso, dentro de la celebración, representa purificación y revelación.

reyes magos.jpg Pixabay

Los zapatos, por su parte, cumplen un rol central en esta tradición. Al dejarlo junto a la ventana, la puerta o el pesebre, el recién nacido se hace presente de manera simbólica ante los Reyes.

A su vez, funciona como el lugar donde se depositarán los regalos, marcando una referencia concreta de cada niño.