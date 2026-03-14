Por qué la humedad se filtra en las paredes del hogar y cuáles son las habitaciones que más sufren

En nuestra región, suele ser uno de los principales problemas y puede deteriorar más rápidamente los espacios de la casa.

Este es uno de los problemas de la mayoría de los hogares en Argentina.

La humedad es uno de los problemas más comunes dentro del hogar y puede aparecer incluso en casas aparentemente bien construidas. Manchas en las paredes, olor a encierro o pintura que se descascara suelen ser algunas de las primeras señales de que algo no está funcionando correctamente.

Este fenómeno suele estar relacionado con la acumulación de vapor de agua dentro de los ambientes o con filtraciones provenientes del exterior. Factores como la ventilación insuficiente, las lluvias, las fugas de agua o la condensación pueden favorecer la aparición de humedad en diferentes sectores del hogar.

Además del impacto estético, la humedad puede afectar la estructura de la vivienda y generar problemas de salud si no se controla a tiempo. Por eso es importante identificar sus causas y conocer cuáles son las habitaciones donde suele aparecer con mayor frecuencia.

Uno de los problemas más visibles son las manchas en la pared del hogar.

Una de las causas más frecuentes de humedad en las casas es la condensación . Esto ocurre cuando el vapor de agua presente en el aire entra en contacto con superficies frías como paredes, ventanas o techos, formando gotas que con el tiempo pueden generar manchas o moho. Otra razón común son las filtraciones de agua provenientes del exterior.

Las lluvias intensas, grietas en las paredes o problemas en los techos pueden permitir que el agua se infiltre lentamente en la estructura de la vivienda. También puede aparecer la llamada humedad por capilaridad , que se produce cuando el agua del suelo asciende a través de los materiales de construcción. Este tipo de humedad suele afectar principalmente paredes cercanas al suelo o ambientes ubicados en plantas bajas y sótanos.

Humedad La pintura también puede sufrir grietas y la pared descascararse si la humedad es persistente. Imagen: Freepik

Las consecuencias de una casa húmeda

Tener un nivel de humedad elevado dentro de la casa puede provocar la aparición de moho y hongos, especialmente en superficies como paredes, techos y muebles. Estos organismos se desarrollan con facilidad cuando el ambiente es húmedo y poco ventilado. Además, la humedad puede generar malos olores persistentes, deterioro de la pintura y daños en materiales como madera, yeso o textiles.

Con el tiempo, esto puede afectar tanto la estética como la durabilidad de distintos elementos del hogar. Otro problema importante es el impacto en la salud. Los ambientes con exceso de humedad pueden agravar alergias, problemas respiratorios y otras afecciones, por lo que los especialistas recomiendan mantener el nivel de humedad del hogar entre 40% y 60% para conservar un ambiente saludable.

Las habitaciones que más sufren la humedad

Algunas áreas de la casa son más propensas a acumular humedad debido a su uso cotidiano. El baño suele ser el lugar con mayor humedad relativa, ya que el vapor generado por duchas y baños calientes se condensa rápidamente en paredes, espejos y techos si no existe una ventilación adecuada.

La cocina también es un punto crítico, ya que cocinar, hervir agua o lavar los platos genera grandes cantidades de vapor. A estos espacios se suman los dormitorios, donde durante la noche la respiración y el sudor aumentan la humedad, especialmente si las habitaciones permanecen cerradas.

Arreglar la humedad Existen diferentes formas de combatir la humedad y algunas son más efectivas y durables que otras. Imagen: Freepik

Cómo arreglar una casa húmeda

Una de las soluciones más efectivas para combatir la humedad es mejorar la ventilación de los ambientes. Abrir ventanas con frecuencia o instalar extractores en baños y cocinas ayuda a eliminar el exceso de vapor de agua acumulado. También es recomendable evitar prácticas que aumenten la humedad dentro de la vivienda, como secar ropa en el interior sin ventilación.

En estos casos, utilizar espacios ventilados o deshumidificadores puede ayudar a mantener niveles adecuados. Por último, si el problema está relacionado con filtraciones o capilaridad, lo más conveniente es revisar techos, paredes y cañerías para detectar posibles fallas. Reparar grietas, impermeabilizar superficies o mejorar el aislamiento puede ser clave para evitar que la humedad vuelva a aparecer.