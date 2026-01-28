La segunda vida productiva: cuando retirarse ya no alcanza Por Ricardo Backer + Seguir en









La mayor expectativa de vida obliga a repensar el trabajo, el ahorro y el aprendizaje continuo: vivir más y mejor implica diseñar una segunda etapa laboral que garantice autonomía, ingresos y una vida activa más allá de la jubilación tradicional.

Si hace 30 años me hubieran preguntado cómo me imaginaba a los 70, habría pensado en un señor mayor, pasivo. Sin embargo, hoy que ya pasé esa edad, no me siento tan mayor ni mucho menos pasivo.

Si ahora te pregunto a vos, lector, cómo te imaginás a los 80, sospecho que a la mayoría le pasa lo mismo: cuesta verse como un “viejito”. Y tengo buenas noticias. Lo más probable es que no lo seas. Es muy posible que tu cabeza esté igual que hoy y que tu cuerpo no sea tan diferente. Y si te pregunto si preferírás darte gustos o estar encerrado en un cuarto comiendo lo mínimo indispensable, seguramente elegirías una vida de disfrute.

Fantástico. Porque lo que quiero transmitirte es esto: lo único “no positivo” de este escenario es que esa vida de disfrute tiene un costo. Y ese costo vas a tener que solventarlo vos. No mires al Estado ni al sistema jubilatorio. El responsable sos vos.

A partir de ahí, van estas doce ideas clave.

Por suerte , si llegás bien a los 50, tenés una alta probabilidad de vivir hasta cerca de los 90.

, si llegás bien a los 50, tenés una alta probabilidad de vivir hasta cerca de los 90. Lo más probable es que quieras vivir con plenitud, lo que implica menos gastos que hoy, pero no tanto menos.

es que quieras vivir con plenitud, lo que implica menos gastos que hoy, pero no tanto menos. Los sistemas jubilatorios datan de 1890, cuando Bismarck los instituyó en Alemania. En ese entonces la expectativa de vida era de 45 años, la jubilación era a los 70 y muy pocos llegaban a cobrarla, mucho menos a disfrutarla. Por lo tanto, olvidate de la jubilación: es apenas un complemento.

datan de 1890, cuando Bismarck los instituyó en Alemania. En ese entonces la expectativa de vida era de 45 años, la jubilación era a los 70 y muy pocos llegaban a cobrarla, mucho menos a disfrutarla. Por lo tanto, olvidate de la jubilación: es apenas un complemento. La forma real de contar con recursos es esencialmente ahorrar y seguir trabajando.

de contar con recursos es esencialmente ahorrar y seguir trabajando. Es muy difícil , en el mundo actual, llegar a los 65 con ahorros suficientes para financiar 30 años más de vida.

, en el mundo actual, llegar a los 65 con ahorros suficientes para financiar 30 años más de vida. Por lo tanto , casi todos van a necesitar generar una fuente de ingresos que complemente los ahorros y la jubilación.

, casi todos van a necesitar generar una fuente de ingresos que complemente los ahorros y la jubilación. Como las empresas todavía no “cayeron” en que existe una enorme fuente de colaboradores de más de 65 años, esa fuente de ingresos, en general, será como autónomo, empresario o cuentapropista.

todavía no “cayeron” en que existe una enorme fuente de colaboradores de más de 65 años, esa fuente de ingresos, en general, será como autónomo, empresario o cuentapropista. Para tener ingresos , tenés que encarar una SEGUNDA ETAPA LABORAL, ofrecer algo que sea útil para quien te paga. Y como ese alguien se mueve en un mundo competitivo, lo que vos brindes también tiene que ser actualizado y competitivo.

, tenés que encarar una SEGUNDA ETAPA LABORAL, ofrecer algo que sea útil para quien te paga. Y como ese alguien se mueve en un mundo competitivo, lo que vos brindes también tiene que ser actualizado y competitivo. Para eso , es imprescindible que sigas actualizada/o y seas capaz de entender el mundo moderno que te toque vivir. El aprendizaje no termina: es una constante.

, es imprescindible que sigas actualizada/o y seas capaz de entender el mundo moderno que te toque vivir. El aprendizaje no termina: es una constante. Pero no alcanza solo con aprender . También es necesaria una mente dinámica y abierta al cambio y a lo nuevo. Asegurate de que tu cerebro se mantenga ágil y con esas características.

. También es necesaria una mente dinámica y abierta al cambio y a lo nuevo. Asegurate de que tu cerebro se mantenga ágil y con esas características. Tu vida no será la del estereotipo del abuelo rodeado de hijos y nietos. Es probable que sea una vida más autónoma, con una vida social propia entre pares. Los hijos pueden mudarse, muchos no quieren tener hijos y hoy no suelen hacerse cargo del cuidado de los padres: están concentrados en construir su propia vida. Esa vida autónoma y social se cultiva y debe formar parte del plan.

la del estereotipo del abuelo rodeado de hijos y nietos. Es probable que sea una vida más autónoma, con una vida social propia entre pares. Los hijos pueden mudarse, muchos no quieren tener hijos y hoy no suelen hacerse cargo del cuidado de los padres: están concentrados en construir su propia vida. Esa vida autónoma y social se cultiva y debe formar parte del plan. Nada de esto ocurre solo. Surge de tener claridad sobre estos conceptos, pero sobre todo de convertir las ideas en un plan concreto y llevarlo a la acción. Así como en la juventud uno tuvo un plan para estudiar y buscar trabajo, te invito a tomar conciencia, pensar qué vas a hacer, cómo vas a ser exitoso, cómo vas a querer vivir… y ponerte manos a la obra. Planificar tu segunda vida productiva. Y si para ese plan necesitas ayuda, no vaciles en pedirla. Es un tema para el cual pocos están preparados. Un mentor o coach te podrá cuestionar tus supuestos, darte una visión realista de cuál es tu aspecto más valioso en el mercado, mostrarte qué desarrollar y cómo llevar tu propuesta al mundo. De ese modo, el regalo de años extra que nos toca en comparación con generaciones pasadas puede transformarse en una etapa plena, activa y llena de satisfacciones. Founding Partner de Backer & Partners y consultor especializado en búsquedas de altos ejecutivos y transformación cultural de las organizaciones

