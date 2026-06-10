Qué se podrá comer en la Feria Francesa este fin de semana: cinco propuestas para descubrir en Recoleta

Raclette, boeuf bourguignon, éclairs, mousses y chocolates artesanales serán algunos de los protagonistas de la feria gastronómica que se realizará el 13 y 14 de junio.

Los días 13 y 14 de junio de 2026, el barrio de Recoleta será sede de una nueva edición de la Feria Francesa. El evento se llevará a cabo en la Plaza República Oriental del Uruguay, en el horario de 11:00 a 18:30 horas.

La gastronomía francesa volverá a tener su gran encuentro en Buenos Aires . Los próximos 13 y 14 de junio, de 11:00 a 18:30 horas, la Feria Francesa reunirá en Recoleta a más de 20 expositores con propuestas que abarcan desde la panadería artesanal y la alta pastelería hasta algunos de los platos más tradicionales de la cocina gala.

Organizada por Lucullus , la asociación gastronómica francesa en Argentina, la feria ofrecerá una oportunidad para descubrir sabores clásicos y nuevas interpretaciones de una de las cocinas más influyentes del mundo. Entre decenas de opciones dulces y saladas, estas son cinco propuestas que prometen destacarse durante el evento.

Uno de los grandes protagonistas será el stand de Uría , que llevará distintas preparaciones elaboradas con raclette , el tradicional queso fundido originario de los Alpes franceses . Entre las opciones se destacan el sándwich de bondiola braseada con queso raclette, el sándwich de osobuco al malbec con raclette, las papas raclette con bondiola y pepinos, además de una salchicha alsaciana ahumada acompañada por el emblemático queso fundido.

La raclette se convirtió en uno de los productos franceses con mayor crecimiento en Buenos Aires durante los últimos años y tendrá un lugar central dentro de la feria.

Un viaje a la cocina clásica francesa

Para quienes buscan platos tradicionales, Topinambour ofrecerá una propuesta que recorre algunos de los grandes clásicos de Francia. En su menú figuran ostras, mejillones con papas fritas, brioche de salmón y boeuf bourguignon, uno de los guisos más representativos de la cocina francesa elaborado a base de carne cocida lentamente en vino tinto. También habrá crème brûlée y tarte tatin para completar la experiencia.

Feria Francesa (4) La Feria Francesa reunirá en Recoleta.

Éclairs y Paris-Brest para los amantes de la pastelería

La pastelería francesa tendrá uno de sus máximos exponentes en Choux Éclairs. El stand ofrecerá éclairs de pistacho y frambuesa, chocolate belga, frambuesa y caramel crunch, además de choux rellenos, macarons y una versión de Paris-Brest con frambuesa y rosas, uno de los postres más reconocidos de la tradición pastelera francesa.

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Mousses para todos los gustos

Morris Mousse llegará con una de las propuestas más originales del evento: mousses elaboradas en sabores que incluyen chocolate amargo 72%, chocolate blanco y pistacho, tres chocolates, dulce de leche y maracuyá. Los visitantes podrán personalizar cada preparación con toppings como frutos rojos, nueces pecán, Nutella, cereales crocantes y otros ingredientes.

La presencia de Marcos Speroni, referente de la marca, también se vincula con una de las masterclasses más esperadas de la programación, dedicada a la tradicional mousse de chocolate Liégeois.

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Croissants, pain au chocolat y viennoiserie artesanal

La panadería francesa tendrá varios representantes destacados, pero Daniel Bakery sobresale con una propuesta que combina clásicos y versiones contemporáneas. Entre sus productos figuran croissants de pistacho, avellanas y frambuesa, pain suisse de lomito y queso gruyere, laminados salados, rolls de canela y distintas opciones de cafetería para acompañar el recorrido por la feria.

La creciente popularidad de la viennoiserie en Argentina convirtió a productos como el croissant y el pain au chocolat en protagonistas habituales de cafeterías y panaderías de especialidad, una tendencia que tendrá una fuerte presencia durante el evento.

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Cuándo y dónde será La Feria Francesa

La Feria Francesa se realizará los días 13 y 14 de junio de 2026, de 11:00 a 18:30 horas, en la Plaza República Oriental del Uruguay, ubicada entre Avenida del Libertador, Tagle, Avenida Figueroa Alcorta y Austria, en el barrio de Recoleta. La entrada será libre y gratuita.