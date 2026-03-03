Eclipse de Luna penumbral: horarios, características y dónde podrá verse

El evento espacial no podrá observarse desde todos los lugares del planeta. Se estima que tendrá una duración mayor a cuatro horas.

Un eclipse lunar penumbral comenzará a las 12:15 (hora argentina), equivalente a las 15:15 GMT , cuando la Luna ingrese en la zona más externa de la sombra terrestre. Se trata de un fenómeno astronómico en el que el satélite natural se oscurece de manera sutil, sin desaparecer completamente del cielo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El evento alcanzará su punto máximo a las 14:24 (17:24 GMT) y concluirá a las 16:32 (19:32 GMT), cuando la Luna abandone por completo la penumbra . En total, el fenómeno tendrá una duración de 4 horas y 18 minutos , es decir, 258 minutos, y se desarrollará en la constelación de Libra .

El eclipse no será visible desde el hemisferio occidental . Solo podrá apreciarse en regiones como Australia , Antártida , África Oriental , Oceanía y gran parte de Asia .

Para quienes no puedan observarlo directamente, el Proyecto del Telescopio Virtual ofrecerá una transmisión en vivo gratuita a través de su sitio web oficial y su canal de YouTube.

Como todos los eclipses lunares, el fenómeno ocurrió cuando el Sol , la Tierra y la Luna se alinearon en línea recta, con la Tierra ubicada en el centro. En esa posición, el planeta proyectó su sombra sobre la superficie lunar al bloquear la luz solar.

En este caso, la Luna atravesó la penumbra, que es la región más clara y externa de la sombra terrestre. La parte más oscura se denomina umbra, y es la que genera los eclipses totales, donde la Luna adquiere tonalidades rojizas.

Al tratarse de un eclipse penumbral, el oscurecimiento resultó más tenue. En el momento de mayor cobertura, la sombra alcanzará hasta el 94,6% del disco lunar.

Sin embargo, no se convertirá en una “luna de sangre”, ya que no ingresará en la umbra. En cambio, se observará una leve tonalidad gris o marrón en parte de su superficie.

Por qué no hay eclipses todos los meses

Si la órbita lunar fuese completamente plana respecto a la órbita terrestre alrededor del Sol, cada luna llena produciría un eclipse.

Pero la Luna tiene una inclinación aproximada de 5 grados, lo que provoca que, en la mayoría de los casos, pase ligeramente por encima o por debajo de la sombra terrestre.

Esa inclinación explica por qué los eclipses lunares son eventos esporádicos y no mensuales.

Próximos eclipses

Según información de la NASA, el próximo eclipse lunar penumbral visible desde el continente americano ocurrirá en marzo de 2024. En tanto, el siguiente eclipse lunar total se producirá el 14 de marzo de 2025 y podrá observarse desde las Américas, Europa occidental y África occidental.

Aunque menos impactante que un eclipse total, el fenómeno penumbral ofrece una oportunidad interesante para apreciar los cambios sutiles en la superficie lunar a medida que la sombra terrestre avanza sobre ella.