11 de septiembre 2025 - 12:33

Llega la 12° edición del Rosh Hashaná Urbano: una celebración de cultura y diversidad

El evento Urbano, que celebra año nuevo judío, año tras año reúne a miles de personas que se acercan a compartir una tarde de alegría, cultura, reflexión y comunidad.

El evento será en Plaza Seeber, ubicada entre la avenida del Libertador y avenida Sarmiento.

La 12° edición del Rosh Hashaná Urbano, el evento cultural que celebra el Año Nuevo judío, llegará a la Plaza Seeber, ubicada entre la avenida del Libertador y avenida Sarmiento, el domingo 14 de septiembre de 12 a 18. Organizado por Limud BA, será una jornada gratuita con gastronomía típica, música en vivo, charlas, talleres y propuestas para toda la familia.

El Rosh Hashaná Urbano busca recibir el año 5786 del calendario judío celebrando la diversidad, la convivencia y el encuentro en un entorno natural, al aire libre.

Informate más

“Este evento nació hace ya 12 años con la idea de invitar a la celebración del año nuevo judío a toda la población, compartiendo con alegría la diversidad que nos une”, señaló Cynthia Cuculiansky, presidenta de Limud BA y agregó que es una oportunidad para renovar los deseos, y proyectar el mundo en el que se quiere vivir.

Rosh Hashana 2

En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el domingo 21 de septiembre en el mismo lugar.

Cuáles serán las actividades que tendrá el evento

  • Más de 40 puestos gastronómicos de comida tradicional y stands de artesanías.
  • Bandas en vivo, con música para disfrutar en familia y con amigos.
  • Charlas con reconocidos oradores.
  • Programa infantil con propuestas artísticas, juegos y actividades musicales.
  • Una caminata solidaria por el Rosedal de Palermo para empezar el año con buenos hábitos.

Qué es el El Rosh Hashaná

Año tras año, el Rosh Hashaná Urbano reúne a miles de personas que se acercan a compartir una tarde de alegría, cultura, reflexión y comunidad.

El mismo, marca el inicio del año en la tradición judía. Se conmemora la creación del primer ser humano y es un tiempo de introspección y renovación. Una de las costumbres más significativas de la festividad es el toque del Shofar, que llama a reflexionar sobre las propias acciones.

Entre los símbolos típicos se encuentran la manzana con miel, que representa el deseo de un año dulce, y la jalá redonda, pan trenzado en forma circular que simboliza el cierre e inicio de un nuevo ciclo.

