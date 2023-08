Salud de pareja: cómo identificar señales de una relación tóxica

Las relaciones tóxicas de pareja son muy comunes . Este tipo de relaciones al fin y al cabo, no aparecen avisando que existirán y muchas personas toman consciencia de ellas cuando ya están completamente sumergidas en una de estos vínculos. Nadie está exento de vivir una relación que en vez de sumar solo resta , y cuyas consecuencias físicas o psicológicas lamentablemente viven numerosas mujeres . La psicología es esencial para evitar males mayores.

Obviamente que en este tipo de parejas con relación sana también habrá conflictos, desacuerdos, o discusiones . Pero éstas, una vez de ser tratadas deberían acercar y no alejar más a la pareja . Una relación sana también implica tranquilidad y paz , ya que no se fundamentan en un problema al que haya que darle vueltas una y otra vez para conseguir que funcione.

salud-mental-autocontrol.jpg

Salud en la pareja: qué es una relación tóxica

Por el contrario, una relación tóxica es aquella que nos hace sentir mal, nos produce ansiedad o sentimientos negativos, precisamente porque hay que hacer un gran esfuerzo constante para que funcione. Una relación que va poco a poco acabando con la autoestima, en la que ambos miembros de la pareja no tienen objetivos en común, en la que existe constante frustración, irritabilidad, apatía, pena y angustia, no es un vínculo positivo.

En este tipo de relaciones tóxicas, la persona sufre debido al tipo de vínculo que crea con su pareja, a la que normalmente se aferra a pesar de que no reme en la misma dirección. Al contrario de lo que normalmente se piensa, una persona tóxica no implica que la persona que lo sea sea una mala persona, ya que puede pasar que la relación sea tóxica para uno de los miembros de la pareja, y también puede suceder que el tóxico sea uno de los dos, tal como explica la psicóloga experta Silvia Congost en su libro de "Si duele, no es amor".

inteligencia-artificial-salud-mental.jpg

Relaciones tóxicas: cómo reconocer si estamos en una relación tóxica

¿Crees que estuviste en una relación tóxica o tenés la sensación de estar en una? Si este es el caso y la frustración, el miedo, la inseguridad o el sufrimiento forman parte de tu día a día, no dudes en ponerte en manos de una psicóloga o psicólogo experto, para que pueda darte todas las pautas y herramientas necesarias para encarar esa situación de la mejor forma.

Aún así, a continuación te señalamos algunos de los síntomas que a menudo pueden ayudarnos a identificar que no estamos con la persona adecuada, y que vivimos una relación marcada por la toxicidad:

Te sientes en una constante montaña rusa de emociones porque a veces sientes que la relación funciona y otras veces tienes claro que no es así.

porque a veces sientes que la relación funciona y otras veces tienes claro que no es así. Sabes que hay muchos rasgos de tu pareja que no te gustan y le exiges cambios para poder estar felices juntos porque no aceptas a la otra persona en su realidad contigo.

y le exiges cambios para poder estar felices juntos porque no aceptas a la otra persona en su realidad contigo. Tienes la sensación de que los conflictos se repiten una y otra vez y eso se refleja en un cansancio, angustia, ansiedad y sufrimiento constante.

y eso se refleja en un cansancio, angustia, ansiedad y sufrimiento constante. Hubieron rupturas y constantes reconciliaciones en el tiempo, sin que se observen cambios reales.

en el tiempo, sin que se observen cambios reales. Normalmente se siente que uno de los dos tiene más poder en la relación, mientras que la otra persona siempre está disponible.

en la relación, mientras que la otra persona siempre está disponible. Puede ocurrir que la otra persona no se alegre de tus logros y siempre busque tus defectos, restándoles importancia o que incluso cambie de tema cuando alguien alcanza un logro.

y siempre busque tus defectos, restándoles importancia o que incluso cambie de tema cuando alguien alcanza un logro. La comunicación en pareja a menudo implica conflictos continuos y siempre tiende a tener la razón o la última palabra intentando ejercer poder sobre tus decisiones.

continuos y siempre tiende a tener la razón o la última palabra intentando ejercer poder sobre tus decisiones. También puede ocurrir que estemos ante una persona tóxica que sea controladora o posesiva y que no respete tu privacidad, de tal forma que te aísle del mundo y genere dependencia emocional.

Ante todo, lo importante es que acudas a un psicólogo o especialista para evitar complicaciones a largo plazo.