Streaming: 9 series para llorar

This is us (Amazon Prime Video)

This-Is-Us_2235086504_14641387_1819x1024.png

Si buscas una de las mejores series para llorar, This is us no te fallará. Uno de los títulos de mayor éxito de los últimos tiempos que puede ver en Amazon Prime Video. Es la historia de una fecha de nacimiento y de una familia. Los protagonistas son Jack y Rebeca, una pareja que espera trillizos y estos nacen el mismo día en el que él cumple 36 años. Pero sólo nacen dos de sus hijos, Kate y Kevin, en un parto múltiple en el que el tercer hermano no llega a nacer. Los padres deciden adoptar a un chico afroamericano que comparte cumpleaños con sus hermanos y el que será su padre. Randall, Kate y Kevin y su padre Jack son cuatro protagonistas con una fecha de nacimiento y 36 años de diferencia entre ellos. Y juntos forman una serie de drama, de culpa, de sentimentalismo, de amor, de familia…

This is Us nos mueve entre los años ochenta y el presente, con Kate y Kevin y Randall adultos o con el momento en el que acababan de nacer. Una familia unida que protagoniza una tragicomedia en el que viviremos todo tipo de historias o problemas pero también nos contagiará de un optimismo y la sensación de que todo, al final, sale bien. Sin duda, This is Us es una de las series más lacrimógenas que pues ver, con 54 episodios disponibles y un título imprescindible entre los recomendables.

13 reason why (Netflix)

13 reason why.jpg

Es posible que 13 reason why (Por trece razones, en español) no sea como tal una de las mejores series para llorar pero sí una de las más recomendables para reflexionar. Es la historia del suicidio de Hanna Baker, una estudiante de instituto que ha acabado con su vida pero antes ha dejado grabadas siete cintas de casette para explicar por qué lo hizo, cuáles son los motivos o quiénes son los culpables de que tomase esa decisión. Una historia que habla sobre el acoso escolar, el bulliyng o las consecuencias. Una producción enfocada en los adolescentes y en reflejar cómo sus actos pueden hacer mucho daño a los que les rodean.

Modern Love (Amazon Prime Video)

modern-love-amazon-deliciosas-historias-de-amor-escondidas-en-nueva-york.jpg

Modern Love también es uno de los grandes éxitos de 2019 y una serie en la que nos encontraremos el amor en todas sus formas, en todos sus lazos: el amor propio, el amor que perdimos en el pasado, el amor paternal o el amor filial, las oportunidades perdidas, los amores platónicos o el amor único de la primera cita. Modern Love nos cuenta una historia de amor en cada uno de sus ocho episodios, capítulos cortos de menos de 35 minutos con un formato cómodo, ligero y con historias independientes que podrás ver en el orden que quieras. Relatos personales que nos llegarán, con los que nos sentiremos identificados y que nos harán sollozar en el sofá. Modern Love es una de las mejores series para llorar con la que nos emocionaremos sin caer en tópicos.

Las historias de Modern Love se alejan de las clásicas comedias románticas y facilonas y apuestas por personajes con los que nos sentiremos identificados y que nos seducirán, de todas las edades y que protagonizan todo tipo de relaciones o gustos, con amor en todos los “niveles” y en todas sus formas posibles. En 2020, la serie estrenará su segunda temporada y tendremos nuevas historias.

Lovesick (Netflix)

lovesick-netflix-1588841919.jpg

Con Lovesick vamos a reír y a llorar en todos los episodios de sus tres temporadas. Además, tiene un formato cómodo con capítulos de entre 20 y 30 minutos que podremos ver en cualquier momento. Una de las mejores series para llorar y reír, una historia sensible y llena de sentimentalismo en la que hay espacio para el amor y para todas las relaciones amorosas que imaginamos. Pero además, una de las ventajas es que es una serie divertida y entretenida, no un drama continuo y trágico hasta el fin.

Lovesick nos presenta a Dylan, un chico que sufre una enfermedad sexual y necesita contactar con todas las mujeres con las que ha estado para ponerlas en sobreaviso. Tendrá que hacer memoria, hacer un recorrido por su pasado para recordar con quién ha estado y qué mujeres han pasado por su vida. Gracias a esto, cada episodio es un flashback en el que conoceremos la relación de Dylan con esa persona pero también las causas de la ruptura y por qué se acabó el amor.

Anatomía de Grey (Amazon Prime Video)

Grayce-Anatomy.jpg

Una de las mejores series para llorar, por excelencia, es Anatomía de Grey. Los que han visto sus más de 300 episodios sabrán que hay que preparar un buen paquete de pañuelos junto al sofá para enfrentarte a la historia. Anatomía de Grey es uno de los grandes clásicos, una de esas series que llevan años entre nosotros. En este caso, quince años desde que Meredith Grey llega al Seattle Grace Hospital.

La medicina es lo menos importante en este hospital donde importan sus personajes, donde Meredith Grey es una más de todos esos protagonistas a los que iremos cogiendo cariño, como el Doctor Sheperd, y que tanto nos harán llorar durante todos los episodios. Nunca es tarde para empezar a ver una serie en la que no faltan las historias en los pasillos del hospital, las relaciones entre médicos, doctoras, enfermeros y enfermeras. Las rivalidades, los dramas, los problemas personales, los amigos y los enemigos. En Anatomía de Grey hay espacio para cualquier trama y subtrama pero, sobre todo, casi siempre acabarás con las lágrimas saltadas.

Anne with an E (Netflix)

anne with an E.jpg

La serie se remonta al año 1896 en la Isla del Príncipe Eduardo, cuando los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, ya de avanzada edad, deciden adoptar un niño del orfanato para que ayude con las tareas de su hogar en la granja de Green Gables. Matthew fue a recoger al niño a una estación del tren cuando, para su sorpresa, se da cuenta que habían enviado a Anne Shirley, una niña de 13 años. A pesar de la confusión, Matthew se lleva a Anne a Green Gables.

Anne es una niña hablantina, con una gran imaginación y con muchas habilidades, las cuales habría adquirido a lo largo de su vida. Dentro de su pasado, sus padres murieron a los tres meses de haber ella nacido y había vivido toda su vida entre un orfanato y varias casas en las que ayudaba en los quehaceres, aunque, también había sufrido malos tratos. Cuando llegó a Green Gables se sintió en un lugar más seguro y sin malos tratos, sin embargo, Marilla se quedó atónita al darse cuenta que le habían traído a una niña, y desconfió de Anne. Tras perderle un broche a Marilla (que era un bien material preciado de ella) y pensar que Anne se lo había robado, la mandó inmediatamente al orfanato, pero la brocha reaparece, yendo Matthew por Anne para llevarla de nuevo a Green Gables. Al regresar, Marilla pide perdón a Anne por haber creído que se robó el broche y finalmente es adoptada por los Cuthbert. Sin embargo, en el pueblo donde ella habita -Avonlea- es rechazada, criticada y sufre de [bullying] y de prejuicios misóginos y clasistas. A pesar de las adversidades y de habitar en la sociedad canadiense de finales de siglo XIX, ella usa su imaginación y sus habilidades para superarse en medio del mundo que la rodea, y empieza a ser aceptada dentro del pueblo de Avonlea.

El cuento de la criada (HBO)

handmaids-tale-offred-lead-1-1527686905.jpg

También El Cuento de la criada es una de las series más duras que puedes ver y una de las mejores series para llorar. La historia original de Margaret Atwood en su novela homónima y que nos cuenta qué ocurre en Gilead, un estado autoritario que considera que las mujeres son de su propiedad. Una ficción distópica en la que las mujeres pertenecerán al servicio del estado y serán puestas a disposición de los poderosos para repoblar Gilead, forzadas a la esclavitud sexual para tener hijos que otros se quedarán. Las no fértiles, serán tratadas como esclavas para realizar todo tipo de duras y crueles tareas.

Una serie con momentos de dureza extrema y en la que prima el totalitarismo, la supervivencia o la crueldad pero también de momentos de pena que harán que sea una serie para llorar, para sentir empatía por unas protagonistas sin libertades y sin derecho a vida propia. Además, una protagonista que hará lo que sea por juntarse de nuevo con su hija pequeña, que le es arrebatada de improvisto cuando el estado de Gilead empieza a formarse.

Outlander (Netflix)

outlander.jpeg

Outlander es una de las mejores historias de pasión y amor que puedes ver en los últimos tiempos si quieres algo romántico y de época. Es la historia de Clair Beauchamp, una mujer casada que trabaja como enfermera de combate en 1945 hasta que, de repente y de manera misteriosa, viaja al pasado. Aparece 200 años antes, en 1745, y su vida cambiará para siempre. En un tiempo que no es el suyo, Beahchamp se enamorará del caballero y guerrero escocés Jamie Fraser y vivirá el amor en dos tiempos diferentes y dos mundos completamente diferentes.

Una de las mejores series para llorar si buscas un drama de época e histórico, un drama de amor. La trama está basada en la saga Outlander de literatura, publicada en los años noventa. Y puedes verla en Netflix o en Movistar Plus. En Netflix puedes ver sólo las tres primeras temporadas pero Movistar Plus ya cuenta con los nuevos episodios de la quinta temporada, estrenada en febrero de 2020.

Six Feet Under (HBO)

six feet under.jpg

Narra la vida cotidiana de la familia Fisher, que posee una empresa funeraria en Los Ángeles, Fisher & Sons. La serie aborda, sin morbo, con simplicidad y con mucho humor negro, la búsqueda interior del "yo verdadero" de los personajes. A lo largo de la serie cada uno irá buscando y encontrando su lugar en el mundo.

Su peculiar estructura narrativa se caracteriza por el fallecimiento de un personaje al comienzo de cada episodio, durante cuyo funeral en el domicilio de los protagonistas se desarrolla la trama principal, con la que el fallecido tendrá más o menos relación. Excepcionalmente algunos capítulos no siguen esta estructura.