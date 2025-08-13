Si hay alguien para quien parece no pasar el tiempo es para Catherine Zeta-Jones. La actriz galesa ha demostrado, sobre todo en su último papel en Merlina, que los 55 años parecen no afectarle en absoluto. Y esto se debe, en parte, a la rutina de entrenamiento que lleva adelante.
Sumalo a tu entrenamiento: la clave de Catherine Zeta-Jones para mantenerse en forma después de los 50
La famosa actriz reveló sus secretos para que todos puedan sumar a los entrenamientos y mantenerse fitness después de los 50 años.
-
Los mejores entrenamientos para adultos mayores: la fórmula para articulaciones fuertes
-
Tonifica el abdomen y mejora la flexibilidad: el entrenamiento sencillo para realizar en casa
Es normal entre los actores y las actrices más consagradas que cada uno de ellos tenga entrenador personal y cocineros, pero en el caso de Catherine esto no es así. Para mantenerse en forma, además de los ejercicios regulares, dio a conocer que el baile es parte fundamental de su rutina.
El divertido entrenamiento de Catherine Zeta-Jones para una vida fitness a los 55 años
En medios internacionales, la actriz develó que no es de las personas que cuentan con entrenadores personales o cocineros privados que la mantengan en forma, sino que cuenta con una gran motivación para el entrenamiento. Y en su rutina no pueden faltar los estiramientos y la elíptica, entre otros ejercicios.
Una de sus actividades favoritas es el hula hoop. Pero en vez de utilizar un aro de plástico hueco, usa uno más chico y pesado, con el que pasa, al menos, 20 minutos. Además, confesó que no sigue una rutina como tal, sino que intenta escuchar a su cuerpo y ver lo que éste le pide.
Según ella, no hay nada como variar ejercicios para mantener la motivación. Y este es uno de los mayores secretos de su constancia. Para poder divertirse a medida que entrena, va variando entre danzas, como por ejemplo ballet, o natación. Y en ese sentido, consideró que la música es indispensable para motivar el movimiento.
- Temas
- Entrenamiento
- Fitness
Dejá tu comentario