Sumalo a tu entrenamiento: la clave de Catherine Zeta-Jones​ para mantenerse en forma después de los 50

La famosa actriz reveló sus secretos para que todos puedan sumar a los entrenamientos y mantenerse fitness después de los 50 años.

Si hay alguien para quien parece no pasar el tiempo es para Catherine Zeta-Jones. La actriz galesa ha demostrado, sobre todo en su último papel en Merlina, que los 55 años parecen no afectarle en absoluto. Y esto se debe, en parte, a la rutina de entrenamiento que lleva adelante.

Es normal entre los actores y las actrices más consagradas que cada uno de ellos tenga entrenador personal y cocineros, pero en el caso de Catherine esto no es así. Para mantenerse en forma, además de los ejercicios regulares, dio a conocer que el baile es parte fundamental de su rutina.

Catherine Zeta-Jones El curioso método que usa la actriz para su entrenamiento. El divertido entrenamiento de Catherine Zeta-Jones para una vida fitness a los 55 años En medios internacionales, la actriz develó que no es de las personas que cuentan con entrenadores personales o cocineros privados que la mantengan en forma, sino que cuenta con una gran motivación para el entrenamiento. Y en su rutina no pueden faltar los estiramientos y la elíptica, entre otros ejercicios.

Una de sus actividades favoritas es el hula hoop. Pero en vez de utilizar un aro de plástico hueco, usa uno más chico y pesado, con el que pasa, al menos, 20 minutos. Además, confesó que no sigue una rutina como tal, sino que intenta escuchar a su cuerpo y ver lo que éste le pide.

Según ella, no hay nada como variar ejercicios para mantener la motivación. Y este es uno de los mayores secretos de su constancia. Para poder divertirse a medida que entrena, va variando entre danzas, como por ejemplo ballet, o natación. Y en ese sentido, consideró que la música es indispensable para motivar el movimiento.

