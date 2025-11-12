Tenés que descubrirlo: el rincón de Corrientes que sorprende con las vistas más hermosas







No es de las principales alternativas para el turismo, pero esta joya oculta de Corrientes enamora a sus visitantes.

Este lugar no atrae tanto turismo como otros destinos, pero tiene un encanto único. Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes

La belleza natural es uno de los atractivos más grandes que pueden atraer turismo a distintos puntos del país. Argentina es una de las naciones con mejores paisajes para disfrutar a lo largo y ancho de su territorio, y muchos de estos enamoran a sus visitantes.

Entre las principales opciones no suele aparecer este rincón de Corrientes, que ha conseguido deslumbrar a quienes se animaron a visitarlo. Además de la calma que ofrece, su impacto visual deja perplejo a cualquiera que lo vea.

Santo Tomé República de Corrientes Corrientes y una alternativa para sus visitantes. República de Corrientes Dónde se ubica Santo Tomé Santo Tomé está ubicada en el sureste de la provincia de Corrientes, sobre la margen izquierda del río Uruguay y frente a la ciudad brasileña de São Borja, con la cual se conecta a través del Puente de la Integración. Se encuentra a unos 390 kilómetros de la capital provincial y a aproximadamente 720 kilómetros de Buenos Aires.

Fundada en 1632, la ciudad fue originalmente una misión jesuítica y aún conserva parte de su trazado colonial. En la actualidad, combina construcciones históricas con un entorno natural dominado por barrancas, playas de arena fina y vegetación ribereña.

Qué se puede hacer en Santo Tomé La ciudad se destaca por sus amplias playas sobre el río Uruguay, donde se pueden practicar deportes acuáticos, paseos en lancha y pesca deportiva. El balneario municipal El Viejo Puente es uno de los puntos más visitados, ideal para disfrutar del agua y de las vistas panorámicas del río.

También es un lugar atractivo para quienes disfrutan de la historia y la cultura. Se pueden recorrer la iglesia parroquial de Santo Tomé Apóstol, el Museo Histórico Municipal y el edificio del antiguo Colegio Nacional, todos con valor patrimonial. Durante el verano, las fiestas populares y las peñas reúnen música chamamecera y gastronomía regional. Otro de los atractivos es su cercanía con el Parque Provincial de La Cruz, un área natural protegida con senderos interpretativos y miradores que permiten apreciar la flora y fauna del lugar. El entorno invita a realizar caminatas, cabalgatas y recorridos fotográficos, especialmente al atardecer. Cómo ir hasta Santo Tomé Desde la ciudad de Corrientes se puede llegar a Santo Tomé por la Ruta Nacional 14, en un viaje de aproximadamente cinco horas en auto. Desde Buenos Aires, el trayecto también se realiza por la misma ruta y tiene una duración cercana a las ocho horas y media. Otra alternativa es viajar en micro, con servicios que parten desde distintas ciudades del país y llegan directamente a la terminal local. También se puede arribar por vía aérea hasta Posadas o Paso de los Libres y, desde allí, continuar por carretera hacia Santo Tomé, disfrutando de los paisajes del litoral correntino.

Temas Turismo