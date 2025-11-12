La belleza natural es uno de los atractivos más grandes que pueden atraer turismo a distintos puntos del país. Argentina es una de las naciones con mejores paisajes para disfrutar a lo largo y ancho de su territorio, y muchos de estos enamoran a sus visitantes.
Tenés que descubrirlo: el rincón de Corrientes que sorprende con las vistas más hermosas
No es de las principales alternativas para el turismo, pero esta joya oculta de Corrientes enamora a sus visitantes.
Entre las principales opciones no suele aparecer este rincón de Corrientes, que ha conseguido deslumbrar a quienes se animaron a visitarlo. Además de la calma que ofrece, su impacto visual deja perplejo a cualquiera que lo vea.
Dónde se ubica Santo Tomé
Santo Tomé está ubicada en el sureste de la provincia de Corrientes, sobre la margen izquierda del río Uruguay y frente a la ciudad brasileña de São Borja, con la cual se conecta a través del Puente de la Integración. Se encuentra a unos 390 kilómetros de la capital provincial y a aproximadamente 720 kilómetros de Buenos Aires.
Fundada en 1632, la ciudad fue originalmente una misión jesuítica y aún conserva parte de su trazado colonial. En la actualidad, combina construcciones históricas con un entorno natural dominado por barrancas, playas de arena fina y vegetación ribereña.
Qué se puede hacer en Santo Tomé
La ciudad se destaca por sus amplias playas sobre el río Uruguay, donde se pueden practicar deportes acuáticos, paseos en lancha y pesca deportiva. El balneario municipal El Viejo Puente es uno de los puntos más visitados, ideal para disfrutar del agua y de las vistas panorámicas del río.
También es un lugar atractivo para quienes disfrutan de la historia y la cultura. Se pueden recorrer la iglesia parroquial de Santo Tomé Apóstol, el Museo Histórico Municipal y el edificio del antiguo Colegio Nacional, todos con valor patrimonial. Durante el verano, las fiestas populares y las peñas reúnen música chamamecera y gastronomía regional.
Otro de los atractivos es su cercanía con el Parque Provincial de La Cruz, un área natural protegida con senderos interpretativos y miradores que permiten apreciar la flora y fauna del lugar. El entorno invita a realizar caminatas, cabalgatas y recorridos fotográficos, especialmente al atardecer.
Cómo ir hasta Santo Tomé
Desde la ciudad de Corrientes se puede llegar a Santo Tomé por la Ruta Nacional 14, en un viaje de aproximadamente cinco horas en auto. Desde Buenos Aires, el trayecto también se realiza por la misma ruta y tiene una duración cercana a las ocho horas y media.
Otra alternativa es viajar en micro, con servicios que parten desde distintas ciudades del país y llegan directamente a la terminal local. También se puede arribar por vía aérea hasta Posadas o Paso de los Libres y, desde allí, continuar por carretera hacia Santo Tomé, disfrutando de los paisajes del litoral correntino.
