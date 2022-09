Turismo en Perú: los imperdibles para aprovechar una semana de descuentos

Silvia Seperak: Perú es un país de enorme riqueza histórica, cultural y natural, que ofrece variadas y fascinantes experiencias para el turista argentino, incluyendo destinos de aventura, naturaleza, sol y playa.

Asimismo, presentamos una gastronomía de excepción en cada una de las regiones que promocionamos, gracias a la vasta biodiversidad y la cultura culinaria de nuestro territorio, fruto de una herencia milenaria enriquecida por diversos flujos migratorios de Europa, África y Asia. La amplia oferta de restaurantes de nuestro país hará las delicias de sus visitantes que serán siempre muy bien recibidos gracias a la amabilidad que caracteriza a los peruanos.

P.: ¿Cuál es el presupuesto que se necesita para visitar Perú?

S.S.: De acuerdo al último perfil del turista argentino elaborado por PROMPERÚ, el turista argentino permanece ocho noches en el país y gasta un promedio de US$ 684. Este presupuesto comprende la totalidad del viaje y la estadía, así como compras, y actividades de diversión y entretenimiento.

P.: ¿Cuáles son los imperdibles de Perú?

S.S.: Sin duda, las joyas de Cusco. La capital histórica del Perú se encuentra en la zona este de la Cordillera de los Andes. Además de la ciudad misma, hay atractivos cercanos como la fortaleza de Sacsayhuamán, el anfiteatro de Kenko, Pucca Pucara y Tambomachay.

Hacia el valle del Urubamba o Valle Sagrado de los Incas se encuentran Pisac, Moray y las salineras de Maras, Chinchero con sus tejidos, el distrito de Urubamba y la fortaleza de Ollantaytambo, donde se inicia el camino inca o Qhapaq Ñan hacia la imponente ciudadela inca de Machu Picchu, atracción de renombre global y una de las Nuevas Maravillas del Mundo.

Las playas del norte de Perú son otro tesoro por descubrir: arena fina, agua tibia y esa posibilidad extraordinaria de obtener los productos frescos directamente del mar, casi al instante. Por si fuese poco, las increíbles olas, tardes de mar y playa, gastronomía espectacular y deportes de aventura presentan las mismas oportunidades para poder disfrutar de inolvidables días de relax o actividades con más adrenalina. La fauna local también es fascinante gracias a la presencia de tortugas marinas y ballenas que llenan de magia sus aguas.

El río Amazonas, el más caudaloso del mundo, es sin duda uno de los protagonistas de Perú, uno de los países más diversos del mundo con sus innumerables riquezas naturales, cientos de especies endémicas que le convierten en un paraíso para la observación de aves, orquídeas o para la exploración de paisajes naturales, algunos todavía vírgenes. En la región de Loreto, al noroeste de Perú, se pueden descubrir espectaculares paisajes que muestran la diversa flora y fauna, especialmente los enigmáticos delfines rosados y los simpáticos osos perezosos, así como comunidades nativas que preservan orgullosas sus costumbres.

Turismo en Perú: promociones y descuentos

PROMPERÚ a través de su oficina comercial en Argentina presenta la campaña de promoción de turismo “Perú Week 2022”, la cual busca promover y difundir al Perú como un destino turístico cercano y seguro, apoyándose en el potencial de la gastronomía peruana en el mundo y en Argentina.

Esta es la cuarta edición de “Peru Week” que se realiza en Argentina. Durante la campaña que va del 24 de septiembre al 9 de octubre 2022, se promoverán paquetes turísticos, ofertas en restaurantes y tickets aéreos a través de la página web www.peruweek.com.ar, espacio donde se encuentra el detalle de las ofertas especiales disponibles durante estos días.

La aerolínea Jetsmart, que abre este mes su ruta Buenos Aires – Lima con dos frecuencias semanales, estará ofreciendo descuentos especiales durante la campaña comprando en la página web para viajar del 01 de noviembre de 2022 al 31 de marzo del 2023.

La aerolínea Sky Airlines, que tiene 4 frecuencias semanales, ofrecerá para compras en su web www.skyairline.com un precio especial para comprar durante el período de la campaña y volar del 15 de Octubre al 15 de diciembre 2022.

La aerolínea Boliviana de Aviación BOA ofrece vuelos a Lima vía Santa Cruz para viajar a precios especiales entre el 01 de marzo al 31 de mayo 2023

Especialmente para la campaña se han creado 54 paquetes de viaje de 4 a 13 días con tarifas que van desde USD 310 hasta USD 3972, donde proponemos experiencias gastronómicas, de aventura, naturaleza, cultura y lujo. Los destinos seleccionados son Cusco, Valle Sagrado, Machupicchu, Lima, Ica (la Ruta del Pisco), Paracas, Nasca, Huacachina, Arequipa y Colca, Puno, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Madre de Dios (Puerto Maldonado), Iquitos (Loreto) y Amazonas (Chachapoyas).

Participan 27 tour operadores tales como: 360 regional, Aero, All Seasons, Almundo, Be The World, Código, Delfos, Dopazo y Ravenna, Geographica, Halifax, Its by Pezzatti, Juan Toselli, Julia Tours, Latin Adventure, Lozada Viajes, Mahal Tour Operator, Mediterránea Turismo, Ola, Paamul, Piamonte, Positivo, Servir Viajes, Tastil, Torremolinos, Travel One, Trips South America TSA y Tucano.

Asimismo, participan 20 restaurantes de comida peruana: Amazonia Brasas, Asumare, Cervecería Rojas, Cviche, Itamae, Kamay, La Catedral del Pisco, La Causa Nikkei, La Mar, Lamas, Las Palmeras, Lima Linda de Mar del Plata, Mochica, Namia Nikei, Osaka, Puerta del Inca, Quechua, Tanta, Tigre Morado y Xilantro.

Las propuestas gastronómicas representan las comidas de distintas regiones del Perú incluyendo la exótica Amazonía y la cosmopolita Lima. Los argentinos tendrán la oportunidad de degustar durante la campaña de los más exquisitos platillos de la gastronomía peruana a través de 45 menús diseñados especialmente para el evento. Así, los cocineros peruanos residentes en el país los sorprenderán con platos novedosos que incluyen el famoso ceviche, la causa, el ají de gallina, el arroz con mariscos, el lomo saltado, platos de la cocina nikkei, postres típicos y cócteles a base de pisco con precios en los menús que van desde los $1500 hasta los $8.500 pesos por persona.