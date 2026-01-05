Ni Cafayate ni Purmamarca: las joyas del norte argentino que tenés que visitar al menos una vez en tu vida + Seguir en









Si bien no son los destinos más elegidos, estos suelen destacarse debido a la gran variedad de lugares y actividades que ofrecen.

Estos destinos no son tan concurridos pero guardan un encanto único que los convierten en una gran alternativa. @gui10road

De cara a las vacaciones, el mayor protagonismo se lo suele llevar el sur de Argentina y la costa. Pero el turismo también cuenta con otras alternativas para poder descansar, explorar y realizar actividades, ya sea solo, en familia o con amigos, sobre todo en el norte del país.

El norte del país cuenta con hermosos rincones que no suelen ser la primera opción de muchos visitantes. Además de entornos naturales maravillosos, el gran factor que atrae a la gente es la calma que se transita, ideal para quienes buscan relajarse del bullicio de la ciudad.

Balcón de Pissis, Catamarca @gui10road Catamarca presenta varias opciones y Balcón de Pissis es una alternativa ideal para explorar la provincia. @gui10road Balcón de Pissis, Catamarca Ubicado sobre la Ruta de los Seismiles, el Balcón de Pissis es uno de los miradores naturales más imponentes del país. El acceso se realiza desde Fiambalá, siguiendo un camino de alta montaña que supera los 4700 metros de altura y atraviesa un paisaje dominado por volcanes, salares y lagunas de origen andino.

Según destacó el usuario de X, Guido Rodríguez (@gui10road), el recorrido incluye la Laguna Celeste antes de alcanzar el balcón, desde donde se obtiene una vista directa del monte Pissis y del cordón montañoso que lo rodea. Por la altura y las condiciones del camino, se recomienda hacerlo con vehículo adecuado y sin apuro, priorizando la aclimatación y el clima.

Colonia Pellegrini, Corrientes @gui10road Corrientes le ofrece a sus visitantes una alternativa única para entrar en contacto con la naturaleza. @gui10road Colonia Pellegrini, Corrientes Colonia Pellegrini es un pequeño pueblo rural de alrededor de 1200 habitantes, ubicado dentro del sistema de los Esteros del Iberá, a orillas de la laguna del mismo nombre. Su crecimiento estuvo ligado al desarrollo del ecoturismo y a la conservación ambiental, con una fuerte participación de la comunidad local.

El destino es reconocido por su biodiversidad, con cientos de especies de aves, mamíferos y reptiles que pueden observarse en estado natural. La oferta se basa en excursiones náuticas, caminatas guiadas y alojamiento en posadas pequeñas, lo que mantiene una escala controlada y una experiencia centrada en el entorno. Uquía, Jujuy @gui10road La belleza del entorno natural de Uquia, Jujuy. @gui10road Uquía, Jujuy A solo 10 kilómetros de Humahuaca, Uquía conserva un ritmo mucho más calmo y una identidad marcada por su historia y su paisaje. El pueblo es conocido por su iglesia colonial y por ser uno de los accesos a la Quebrada de las Señoritas, una formación natural de paredones rojizos y senderos estrechos. El recorrido por la quebrada es sencillo y apto para todo público, con un trazado que permite caminar sin exigencias técnicas. Es una alternativa ideal para quienes buscan combinar paisaje, caminatas tranquilas y contacto directo con un entorno natural menos intervenido.

