El dólar blue retrocedió $15 y la brecha con el oficial llegó a mínimos de dos semanas

El dólar blue cayó $15 y retrocedió a un mínimo de dos semanas tras cerrar a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial y los paralelos bajaron, ADRs anotaron mayoría de subas y bonos cayeron
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 5 de enero
El billete paralelo acumula una baja del 1% (-$15) en lo que va del año, y la brecha con el dólar mayorista ahora alcanza el 3,1%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 5 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470.
Valor del CCL hoy, lunes 5 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.539,53 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 5 de enero
El dólar MEP opera a $1.501,49 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 5 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 5 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.530,02, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 5 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s94.346,13, según Binance.
