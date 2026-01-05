El dólar blue retrocedió $15 y la brecha con el oficial llegó a mínimos de dos semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue retrocedió en la primera jornada de la semana.

El dólar blue cayó $15 y retrocedió a un mínimo de dos semanas tras cerrar a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El billete paralelo acumula una baja del 1% (-$15) en lo que va del año , y la brecha con el dólar mayorista ahora alcanza el 3,1%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470 .

El dólar CCL cotiza a $1.539,53 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7% .

El dólar MEP opera a $1.501,49 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 5 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 5 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.530,02, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 5 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s94.346,13, según Binance.