El cerro Catedral ya lanzó una preventa del pase de esquí por $160.000 para el invierno Por Andrea Glikman









Con una suba del 39%, Bariloche lanzó la preventa de su pase diario de esquí para anticiparse a la temporada invernal.

Agencias de viaje y mayoristas ya pueden adquirir los pases diarios de esquí para el Cerro Catedral a precio promocional.

San Carlos de Bariloche dio un paso estratégico de cara a la próxima temporada invernal al confirmar, por primera vez, una preventa del pase diario de esquí del Cerro Catedral a $160.000, vigente hasta el 28 de febrero. El valor representa un aumento del 39% respecto de la última temporada, cuando el pase se comercializó a $115.000. A partir de marzo, se va a evaluar un nuevo precio.

Cabe destacar que Catedral Alta Patagonia (Capsa), que tiene a su cargo la concesión del centro de esquí, quería inicialmente una tarifa de $220.000, pero no se pudo avanzar con esa propuesta ya que no obtuvo el respaldo necesario.

La definición se anunció en plena temporada alta de verano, con la ciudad colmada de turistas, y a más de cinco meses del inicio del invierno, una anticipación poco habitual para el principal producto invernal del destino. Según explicaron desde el centro de esquí, la confirmación temprana del valor del pase diario del Cerro Catedral aporta previsibilidad a agencias de viaje, operadores turísticos y mayoristas, que ya pueden trabajar con tarifas definidas, estructurar paquetes y avanzar en la comercialización anticipada del destino, tanto en el mercado nacional como internacional. Es decir, que la preventa está destinada a operadores y agencias de viajes, todavía no a personas físicas.

El recuerdo de una temporada 2025 compleja La decisión de ajustar el precio del pase llega tras una temporada invernal 2025 que no cumplió con las expectativas del sector. La combinación de tarifas elevadas, en un contexto de menor poder adquisitivo, y una escasez de nieve en momentos clave del invierno afectó el nivel de actividad, la ocupación y el consumo asociado al turismo de nieve.

El año pasado, Bariloche optó por congelar los precios de excursiones y experiencias, manteniendo los valores de 2024. En ese marco, el pase diario de esquí se sostuvo en $115.000 durante toda la temporada, una estrategia que buscó preservar competitividad pero que no logró compensar del todo las dificultades climáticas ni el impacto de los costos en la demanda. Cabe destacar que Catedral es el principal motor del invierno barilochense y uno de los productos más relevantes de la oferta turística argentina en la temporada fría.

Con la nueva tarifa ya definida, el destino busca dejar atrás la incertidumbre y fortalecer su posicionamiento comercial. Contar con un precio claro puede mejorar la competitividad, facilitar la promoción en ferias y rondas de negocios y permitir una planificación más eficiente.