Ni pilates ni natación: el mejor entrenamiento para aliviar los dolores articulares + Seguir en









Al llegar a la adultez avanzada, el ejercicio es una de las mejores maneras de combatir el malestar corporal.

Un entrenamiento efectivo y de bajo impacto, ideal para adultos mayores. Imagen: Freepik

A medida que pasan los años, mantenerse activo se vuelve clave para conservar tanto el bienestar físico como el mental, especialmente entre los mayores de 65 años. El ejercicio regular no solo favorece la movilidad y la fortaleza muscular, sino que también mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y puede aliviar molestias en las articulaciones que suelen aparecer con la edad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La práctica adecuada de actividad física se asocia con una mejor postura y mayor independencia en las actividades diarias, aspectos fundamentales para una vida plena en la tercera edad. Entre las múltiples opciones disponibles, hay disciplinas que combinan movimientos suaves con beneficios para la mente, y la más efectiva es el yoga.

Yoga El yoga es uno de los ejercicios más completos para los músculos y las articulaciones. Imagen: Freepik Ideal para mayores de 65 años: los beneficios del yoga Para quienes buscan una alternativa de bajo impacto pero altamente efectiva, el yoga gana cada vez más reconocimiento entre los especialistas y practicantes mayores. Esta disciplina milenaria se centra en movimientos suaves y progresivos que respetan los límites del cuerpo, lo que la convierte en una opción especialmente adecuada para cuidar las articulaciones sin forzar músculos ni huesos.

El yoga no solo contribuye a lubricar las articulaciones y a mejorar la postura, reduciendo la rigidez que con frecuencia sufren los adultos mayores, sino que también incorpora la respiración consciente como parte del entrenamiento. Esto ayuda a disminuir el estrés y a fomentar un estado de calma mental, aspectos que potencian la adherencia y los beneficios generales de la práctica.

Resultados rápidos y notables Una de las razones por las cuales muchos adultos mayores optan por el yoga es la rapidez con la que pueden percibir mejoras en su movilidad y confort articular. Desde las primeras semanas de práctica regular, es común experimentar reducción de la rigidez en zonas como muñecas, tobillos y columna, lo cual facilita las acciones cotidianas y promueve mayor independencia.

Además, el yoga favorece la circulación sanguínea, lo que ayuda a oxigenar los tejidos y reducir la inflamación en las articulaciones, y mejora el equilibrio, disminuyendo el riesgo de caídas, un factor crítico de salud en la tercera edad. Todo esto contribuye a que muchos mayores recuperen la confianza en su cuerpo y se sientan más capaces de enfrentar sus rutinas diarias con menor dolor y mayor bienestar.

Temas Entrenamiento

Fitness