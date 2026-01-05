Donald Trump negó la colaboración de Delcy Rodríguez en la detención de Nicolás Maduro y descartó elecciones en el corto plazo

El presidente de Estados Unidos reveló que "muchos querían hacer un acuerdo” antes del ataque del sábado por la noche a Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aclaró que no hubo diálogo previo con Delcy Rodríguez , quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como presidenta de Venezuela , antes de la detención de Nicolás Maduro el sábado por la madrugada aunque reveló que "muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

Respecto a la situación de la actual mandataria venezolana, contó que "estuvo cooperando " con funcionarios estadounidenses y adelantó: " Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan ”.

Durante una entrevista en la cadena NBC News dio detalles de la operación para capturar a Maduro el sábado por la madrugada y aseguró que la acción se llevó a cabo conforme a su criterio y bajo su supervisión directa. También estuvo acompañado por un equipo de funcionarios designados para coordinar la intervención, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth. Aclaró que ellos serán los responsables de coordinar la transición en el país latinoamericano.

Respecto a la situación política en Venezuela de cara a futuro, rechazó la posibilidad de llevar a cabo nuevas elecciones en los próximos 30 días. “ Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar ”, argumentó.

Además, no descartó una nueva intervención en Caracas si Rodríguez deja de cooperar. “Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo”, sostuvo. Sin embargo, se mostró optimista y consideró que no será necesario: "Tengo la sensación de que está cooperando . Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva".

Rodríguez juró hoy su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo.

Además, Trump afirmó: "No estamos en guerra con Venezuela. Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país".

Donald Trump negó que hubiera tensión con Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

A su vez, negó que el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado tuviera que ver con la decisión de no tenerla en cuenta para la transición en Venezuela.

maria corina machado María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

El sábado, durante una conferencia de prensa, Trump sostuvo: “Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

Este lunes, el Washington Post afirmó que estas declaraciones de Trump, que generaron sorpresa en las horas posteriores al ataque a Caracas, tenía que ver con la entrega del galardón. El diario estadounidense citó fuentes de la Casa Blanca aseguraron que el premio Nobel a Machado rompió la relación con el gobierno de Trump. Explicaron que el Nobel fue "codiciado abiertamente" por el presidente y que "aunque Machado finalmente dijo que dedicaba el premio a Trump, su aceptación fue un ‘pecado supremo'".

"Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", afirmó la fuente.

Sin embargo, Trump dejó en claro que el apartamiento de Machado no tuvo que ver con esto. “No debería haberlo ganado”, afirmó, pero agregó: “Eso no tiene nada que ver con mi decisión”.

Donald Trump, optimista con el petróleo de Venezuela

En otro tramo de la entrevista, habló de la situación de la infraestructura de la industria petrolera en Venezuela y aseguró que podría ser reconstruida en menos de 18 meses.

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.

Petróleo Venezuela

Especialistas estimaron que la inversión necesaria para recuperar la industria petrolera y que pueda operar a su máximo potencial podría superar los u$s100.000 millones. Por el enorme monto necesario para recuperar la infraestructura y la incertidumbre política y económica que todavía atraviesa el país, las empresas aún avanzan con cautela y esperan a que el escenario se estabilice un poco antes de tomar decisiones de inversión.

Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, la mayor empresa petrolera de Estados Unidos, recordó que la empresa fue expropiada en dos oportunidades y que la viabilidad económica de volver al país requiere un análisis exhaustivo. La secretaria de Energía, Chris Wright, coordinará reuniones esta semana con ejecutivos de Exxon y ConocoPhillips para definir estrategias de inversión y reconstrucción.

Trump aseguró que la recuperación de la industria petrolera no solo beneficiará a las compañías estadounidenses, sino que también reducirá los precios del crudo a nivel mundial.

“Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, destacó y señaló que los precios de la gasolina ya tocaron sus mínimos desde marzo de 2021. A su vez, señaló que los ingresos potenciales podrían ser suficientes para reembolsar las inversiones realizadas por las empresas.